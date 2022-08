¿Latte con lucky charms? Te decimos en dónde encontrarlo

¿Eres amante del té y de probarlo en distintas presentaciones y mezclas? Entonces esta propuesta te va a encantar; se trata de una creación a la que nadie le puede hacer el feo. Al menos para probarla como mínimo. ¡Se trata de latte con lucky charms! La mezcla perfecta que le dará a tu paladar un sabor balanceado entre lo amargo del té y lo dulce del cereal.

Esta bebida se llama Lucky Latte y es creación de Casa Tassel en colaboración con Manzuzu Films, una bebida especial de temporada creada con un blend especial de cereal, leche de almendra, miel, lucky charms, glitter y copos de arcoíris. El blend lo preparan con una combinación de tés que logran recrear el sabor del cereal, así que será toda una experiencia para tu paladar.

Esta deliciosa creación la encuentras en Casa Tassel, la cual está ubicada en Córdoba 110, colonia Roma, un espacio especializado en el mundo del té, así que si eres de las personas amantes del té, su historia y la cultura de tomar esta deliciosa bebida, definitivamente te tienes que dar una vuelta por ahí.

Además de encontrar distintas presentaciones y sabores de té, desde los más clásicos hasta los más exóticos, también podrás degustar deliciosas crepas, brownies, pasteles, tiernas galletitas de Hello Kitty y hasta dulces japoneses.

Casa Tassel es un rinconcito que te acerca a Japón

El té, que es sumamente popular en los países asiáticos, cuenta con toda una tradición y lista de costumbres que los más clavados en estos temas llevan a la práctica y no se pierden por nada del mundo su casi religiosa visita semanal a una casa de té como ésta. Pero incluso para los que no conozcan mucho de este mundo del té, Casa Tassel puede ser un buen primer acercamiento tanto a las distintas opciones que se pueden preparar con esta bebida, como a la cultura japonesa tradicional y popular, pues en este lugar podrás encontrar postres de animaciones tan populares como Totoro o los famosos daifukus clásicos, un postre tradicional japonés.

Definitivamente es un hot spot que no puede faltar en tu lista de lugares que visitar este fin de semana, pues además de consentir tu paladar pasarás un momento muy agradable en este lugar, en donde encontrarás accesorios bonitos y curiosos que no verás en ningún otro lado. El budget para ir a este lugar va de 200 a 250 por persona, pero si vas con amigos pueden compartir una tetera más grande y repartirse los gastos. Está abierto de lunes a sábado de 10 am a 9 pm, y los domingos de 11 am a 9 pm.

Te sugerimos seguirlos en redes sociales para que te enteres de sus nuevas creaciones y dinámicas para hacer de la hora del té algo completamente único y muy al estilo japonés.