Camila Cabello presume sus abs en Grecia

Luego de convertirse en una de las celebridades más mencionadas en la Semana de la Moda de Alta Costura en París gracias a los increíbles atuendos que lució en cada una de las pasarelas a las que asistió, Camila Cabello decidió darse un tiempo de relajación y disfrutar de las increíbles playas de Grecia.

La cantante de 24 años subió una fotografía donde se le puede ver refrescándose en el mar de Atenas mientras luce un despampanante bikini negro con llamas de fuego estampadas, que definitivamente combinan perfecto con el fuego latino que Camila no puede ocultar.

Con una pose súper sensual, la intérprete de ‘Havana’ presumió de su figura y de unas abs ligeramente marcadas que definitivamente dejan ver que ha estado haciendo ejercicio porque, seamos sinceros, esas abs no surgen de la noche a la mañana.

El color que la cantante eligió para su bikini sin duda fue un acierto, pues resalta el tono apiñonado de su piel; además, al combinarlo con unos lentes de sol cuadrados, como accesorio statement, la ex integrante de Fifth Harmony creó un look perfecto que la posiciona como una de las reinas de este verano.

¡Sangre latina!

Las playas de Atenas no son lo único que Camila ha estado disfrutando en Grecia. La ganadora del Grammy salió de fiesta hace unos días y dejó ver que trae la fiesta corriendo por sus venas, y que cuando se trata de poner ambiente, ella se pinta sola.

Con un vestido blanco lo suficientemente transparente para dejar poco a la imaginación, Camila advirtió con el caption que acompañó sus fotografías que sería una noche inolvidable: «El demonio de la fiesta DESBLOQUEADO».

Disfrutando de la noche con sus amigos, la cantante cubana-mexicana dejó ver cómo se perrea en la fiesta con todo el ritmo y el sabor de sus raíces latinas.