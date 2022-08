Carlos Rivera despide a su papá con un emotivo mensaje

El pasado 27 de agosto Carlos Rivera se encontraba ofreciendo un concierto en Marbella, España, mientras esto sucedía, en México, se dio a conocer que el señor José Gonzalo Gilberto Rivera, padre de Carlos, falleció debido a un infarto fulminante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Rivera (@_carlosrivera)

Tras esta triste noticia, Carlos se ausentó de sus redes sociales, y fue hasta el día de hoy que Rivera rompió el silencio y confirmó la muerte de su papá a través de su cuenta personal de Instagram con una linda fotografía y un emotivo mensaje.

“Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo?, a mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito Parkinson cuando apareció, pero quiero pensar que hoy vuelves a ser ese valiente que no le tiene miedo a nada para adentrarte a la selva del paraíso, para manejar por las carreteras infinitas del cielo y que no volverás a temblar por nada, porque ya te has curado de todo y has visto el rostro de Dios y de la Virgen María. Podrás abrazar a mi abuelita y a mi abuelito y a toda la gente que amaste y que se adelantó y que seguro ya estarán haciendo una gran fiesta para recibirte”. Comentó Carlos Rivera y habló por primera vez de la enfermedad que su papá padecía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Rivera (@_carlosrivera)

Aunque Rivera siempre se ha mantenido al margen de su vida privada y pocas veces comparte aspectos personales, hace un año comentó en una entrevista lo que su papá significaba para él.

“Él es un personaje que en mi vida es muy importante, porque cuando yo era niño se separa de mi mamá, y tal vez no lo vi tanto como me hubiera gustado, cuando crecí cambió completamente nuestra dinámica y se convirtió en mi mejor amigo, y se convirtió en esa persona que lo que sea que yo quiero hacer él me apoya y me ayuda y dice: ‘¿Cómo te ayudo?”, platicó Rivera en una entrevista.

Finalmente Carlos agradeció a todos sus seguidores, fans y amigos que se tomaron el tiempo de mandarle mensajes de amor y cariño.