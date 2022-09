¡Habrá una carrera de Snoopy en la CDMX!

Atención, amantes de Snoopy: ésta podría ser la noticia que estaban esperando para empezar a entrenar y cerrar el año con el propósito de ser fit, o al menos hacer ejercicio, tachado de la lista.

Resulta que en diciembre llegará la carrera navideña Christmas Run Snoopy, la cual, además de darte la oportunidad de correr al lado de otros fans de este famoso personaje, te permitirá lucir tu outfit más cool con la temática de Peanuts, un hermoso kit para correr, y al terminar la posibilidad de disfrutar de deliciosos tamalitos, tacos, ponche y café.

La carrera se llevará a cabo el próximo 18 de diciembre en Paseo de la Reforma, saliendo de Campo Marte, a las 7:00 am. Hay tres categorías para los participantes mayores de 19 años: 3 km, 5 km y 10 km.

Todos se podrán llevar su medalla especial de la carrera, y los tres primeros lugares de cada categoría además se llevarán un regalo especial. Así que aún estamos a buen tiempo para que empieces a entrenar para ser de los mejores corredores en la categoría de tu elección.

Y como Snoopy es para todas las edades, no podía faltar una categoría especial para los niños de 3 a 12 años, quienes pueden hacer recorridos cortos de 100 y hasta 400 metros dependiendo de la condición de tu pequeño.

Desde que se publicó por primera vez en 1950 cómo tira cómica creada por Charles M. Schulz, Snoopy se convirtió en uno de los personajes favoritos de chicos y grandes, quienes heredaron el gusto a las siguientes generaciones. Hoy en día se han hecho adaptaciones tanto para la pantalla chica como para el cine, además de continuar sacando mercancía oficial de los personajes.

Así que sin duda asistir a esta carrera de Snoopy será uno de los planes perfectos para pasar la Navidad. Y si no puedes asistir de manera presencial o no estás en la CDMX, no te preocupes, pues habrá una carrera virtual.

Para la carrera virtual debes inscribirte y descargar la app #40Challenge, en donde debes registrar tu recorrido o subir tus fotos con el hashtag #ChristmasRun. Recibirás tu kit al igual que los demás.

¿Cuándo será el registro y cuáles son los precios de la carrera de Snoopy?

Si te registras del 29 al 30 de septiembre, los precios son de $600 para adultos en cualquier categoría. O $500 para niños en las categorías infantiles.

Si te registras del 1 de octubre al 16 de diciembre la inscripción es de $700 para adultos y $600 para niños. Después de esta fecha solo se podrán inscribir el día de la entrega de kits, que será el 17 de diciembre, si aún hay inscripciones. El precio ese día será de $750 para adultos y $650 para niños.

En la página oficial de #40Challenge puedes revisar todas las bases, categorías, kits y cómo registrarte. Si decides hacer la carrera virtual, el envío del kit no tiene costo si te registras antes del 9 de diciembre. Después de esta fecha el envío tendrá un costo de $100.

Además puedes sumar a tu lomito a esta tierna carrera; si quieres la bandana para ponérsela deberás agregar $50 al precio se inscripción.

El kit incluye el número de corredor, chip o acceso a la app, playera de manga larga, morral, medalla conmemorativa, gorro navideño, foto con Santa, hidratación durante la carrera y en la meta, y hasta tamales, tacos, ponche, chocolate, churros o dona, además de la bandana para tu lomito, si vas a correr con él.