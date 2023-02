Chiara Ferragni y Fedez atraviesan una fuerte crisis

Chiara Ferragni y Fedez son una de las parejas con mayor popularidad en la actualidad. Prácticamente a diario comparten en sus redes sociales alguna foto de ambos juntos, que motivaba a sus seguidores a seguir creyendo en el amor. Sin embargo, esto cambió a partir del Festival de Sanremo en donde las acciones de Fedez hicieron enojar a su esposa.

¿Qué pasó en el Festival de Sanremo?

El Festival de Sanremo es uno de los certámenes de música más importantes en Italia. Los concursantes compiten con una canción original, para ganar la oportunidad de representar a su país en el Festival de la Canción de Eurovisión. Este evento se lleva a cabo durante varias noches y este año la influencer internacional Chiara Ferragni formó parte de los anfitriones.

Durante las noches que contaron con la participación de Chiara, sus atuendos fueron uno de los principales focos de atención debido a su poderoso mensaje feminista. Con cada uno de sus looks buscaba enaltecer la fuerza, la libertad y los derechos de las mujeres. Sin embargo, este mensaje quedó opacado tras la aparición de Fedez en el escenario.

La gota que derramó el vaso

Mientras daba su presentación, el artista Rosa Chemical se acercó al público y comenzó a cantarle y bailarle a Fedez para después llevarlo consigo al escenario, en donde al terminar su canción le dio un beso apasionado. Como era de esperarse, este suceso sorprendió a todos los presentes, en especial a Chiara, quien se mostró enfadada tras lo sucedido.

Durante la pausa comercial, Fedez aprovechó para ir con su esposa, quién parece que se le acerca pidiendo una explicación. A juzgar por su lenguaje corporal que se puede apreciar en un video tomado por uno de los asistentes, se puede ver como la empresaria de 35 años le reclama al rapero antes de pedirle que vayan tras bambalinas.

Al parecer, el espectáculo en el escenario fue la cereza del pastel a varios problemas que la pareja está atravesando. Aunque no se sabe cuáles son éstos, la reducción de las publicaciones en donde aparecen juntos no deja lugar a dudas. Especialmente después de que por primera vez no festejaran públicamente el 14 de febrero.

Aunado a esto, los medios italianos confirman que se detuvieron las grabaciones de la segunda temporada del reality ‘The Ferragnez’ que Chiara y Fedez llevan juntos.

El mensaje de Chiara Ferragni sobre lo sucedido con Fedez

Por el momento ninguno de los dos ha realizado alguna declaración al respecto; no obstante, Chiara Ferragni aprovechó su siguiente aparición para dar un mensaje.

La influencer con más de 28 millones de seguidores en Instagram, asistió al evento organizado por Nespresso dentro del marco de la Semana de la Moda en Milán. Luciendo espectacular en un vestido plateado, Chiara hizo notar que traía puesto su anillo de matrimonio.

A pesar de que Ferragni no quiso dar ningún comentario a la prensa sobre la relación con su esposo, todo indica que la italiana sigue creyendo en su matrimonio. Sin necesidad de palabra alguna, este simple gesto demuestra que a pesar de los problemas, Chiara está dispuesta a luchar por su familia y su relación con Fedez.