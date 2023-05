Chismecito real: Datos curiosos sobre la coronación de Carlos III

Este sábado 6 de mayo se llevará a cabo la coronación del Rey Carlos III en la abadía de Westminster, junto a la reina consorte Camila, después de más de 70 años del reinado de Isabel II. Para la ceremonia se seguirán las tradiciones y costumbres que cuentan con más de mil años de historia, pero también se harán pequeñas modificaciones respecto a la coronación de Isabel, por ejemplo, en esta ocasión el evento de Carlos III será más privado que lo que fue la gran coronación de su madre.

Con 74 años, Charles Philip Arthur George, quien pasará a la historia como Carlos III, recibirá oficialmente la corona después de subir al trono de manera automática dos días después de la muerte de su madre la Reina Isabel II el pasado 8 de septiembre. Aquí te contamos algunos detalles sobre este gran evento que paralizará Inglaterra este fin de semana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Royal Family (@theroyalfamily)

Datos curiosos de la coronación

-La coronación se podrá ver en todo el mundo gracias a la transmisión internacional de cadenas británicas como la BBC y empezará a las 4:00 am, hora de México, aunque la transmisión empezará desde las 3:20 am, cuando los reyes salgan hacia la abadía de Westminster.

-La ceremonia de coronación durará dos horas y se dividirá en 5 etapas: el reconocimiento, el juramento, la unción, la investidura y la entronización, que es cuando el Rey finalmente suba al trono. De acuerdo con la tradición, todos los miembros de la realeza tendrían que rendir homenaje, arrodillarse ante él y besar su mano derecha jurando lealtad; sin embargo, en esta ocasión el único que lo hará será el Príncipe Guillermo, el siguiente en la línea de secesión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Royal Family (@theroyalfamily)

-Fuertes rumores indican que el Príncipe Jorge será uno de los Pajes de Honor durante el servicio. Por otro lado, se desconoce si la Princesa Charlotte y el Príncipe Louis también tomarán algún papel importante dentro de la ceremonia.

-Josefa González-Blanco, representante diplomática de México en Londres desde 2021 y quien fue secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, será quien asista a la coronación en nombre de nuestro país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SDPnoticias (@sdpnoticias)

-Durante la ceremonia se interpretarán 12 piezas musicales que han sido seleccionadas personalmente por Carlos III. Sir Andrew Lloyd Webber y Patrick Doyle son dos de los compositores de la música que sonará durante la coronación. Y para rendir tributo a su padre Felipe de Edimburgo, también sonará música ortodoxa griega.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Royal Family (@theroyalfamily)

Lo que se usará en la coronación

-El carruaje del Jubileo de Diamante es el elegido para llevar a Carlos III y Camila a la ceremonia en la abadía de Westminster. Este carruaje fue construido en 2012 para celebrar los 60 años de reinado de Isabel II.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Royal Collection Trust (@royalcollectiontrust)

-Para el primer paseo real hasta el palacio de Buckingham al término de la ceremonia se ha elegido usar el carruaje dorado del Estado, el cual se ha utilizado en las coronaciones desde 1831.

-Para la coronación, Carlos III usará la corona de San Eduardo, y para el desfile de regreso a Buckingham lucirá la corona del Estado Imperial, la cual fue creada en 1838 para la coronación de la Reina Victoria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Royal Collection Trust (@royalcollectiontrust)

Los grandes ausentes

-Hay más de 2 mil invitados a la coronación, pero entre ellos no estará Meghan Markle. No se han dado razones claras sobre su ausencia, sin embargo, se especula que no fue invitada, aunque otras teorías apuntan a que simplemente no quiso ir para evitar las críticas de la prensa. Sin embargo, su esposo, el Príncipe Harry, sí asistirá al gran momento de su padre, aunque lo hará solo, pues sus hijos, el Príncipe Archie (quien cumple años el mismo día de la coronación) y la Princesa Lilibet tampoco irán.

-A la coronación tampoco asistirán dos grandes figuras que se esperaba que fueran por su importancia política o por su relación con la familia real: el presidente Joe Biden y Elton John.