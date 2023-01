Chris Evans hace oficial su relación con Alba Baptista

Uno de nuestros Vengadores favoritos confirma su relación con la protagonista de ‘Warrior Nun’ a través de sus historias de Instagram.

Después de meses de rumores alrededor de la pareja, este fin de semana Chris Evans subió un compilado de videos con la frase “Un vistazo del 2022” acompañada de tres corazones. En esta retrospectiva se puede ver a ambos pasando divertidos momentos mientras se hacían bromas mutuamente.

Lo que sabemos sobre su relación

Aunque anteriormente se especulaba sobre una relación entre ambos, ninguno había comentado algo al respecto. Sin embargo, una fuente cercana señaló a la revista People que el noviazgo ya lleva más de un año, y parece ser algo serio.

A finales del año pasado se les vio caminando por las calles de Nueva York tomados de la mano y fue cuando los rumores se intensificaron. Incluso se comentó que la familia de Chris Evans ya había hablado al respecto y se encontraban encantados con la chica.

¿Quién es Alba Baptista?

Alba Baptista es una actriz portuguesa conocida principalmente por su papel protagónico en la serie de Netflix ‘Warrior Nun’ y su participación en la cinta ‘Mrs. Harris Goes to Paris’. A pesar de no tener una trayectoria tan larga como la del Vengador más querido, Alba es considerada una prometedora actriz. En 2021 fue galardonada con el premio Estrella Emergente en el Festival de Cine de Berlín.

Lo que ha causado sorpresa es que la chica es 16 años más joven que el reconocido actor. No obstante, esto no parece ser un problema para ellos, quienes a juzgar por los videos llevan una relación muy tierna y se nota el amor que existe entre ambos.

Ahora que la relación es pública puede que los veamos más seguido compartiendo tiernos momentos. Sin embargo, sabemos que el actor prefiere mantener la privacidad en este tipo de temas. De cualquier manera les deseamos lo mejor a Chris y a Alba. Esperamos que su amor siga creciendo como hasta ahora.