Christian Nodal explota contra la mamá de Belinda

Tras varios meses de que la relación sentimental entre Christian Nodal y Belinda terminó, el cantante ha estallado contra Belinda Schull luego de que ésta realizara una publicación en donde se vio involucrado en los comentarios.

A través de su cuenta de Instagram, la mamá de Belinda compartió una fotografía en donde aparece ella y agregó en la descripción de la misma: “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”. Los comentarios de los fans de Belinda no se hicieron esperar y comenzaron a demostrar sus muestras de afecto hacia la cantante y algunos no pudieron evitar involucrar a Nodal, pues una usuaria calificó como “naco” al cantante, a lo cual Belinda Schull reaccionó con aplausos.

A través de su Twitter, Christian estalló ante esta situación asegurando que Belinda Schull recogía los frutos del trabajo de la cantante, dejándola sin nada y pidiendo que lo dejaran en paz debido a que él no molesta a nadie refiriéndose a su ex relación con la cantante, señalando que en cuanto se cansó de dar, ésta finalizó; además, el cantante añadió una imagen que muestra una captura de pantalla de una conversación que tuvo con Belinda a través de mensajes, mientras permanecían siendo novios, en donde la cantante le pide dinero para arreglarse los dientes.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s

— NODAL (@elnodal) May 18, 2022