Coldplay rinde tributo a Taylor Hawkins en Monterrey

Los asistentes que tuvieron la fortuna de ver a Coldplay en su primer concierto en México vivieron una noche llena de estrellas y colores.

El estadio BBVA vivió un emotivo momento cuando el vocalista de la banda, Chris Martin dedicó «Everglow» al baterista de «Foo Fighters», sin duda un momento que a todos los fans llegó al corazón. Así fue cómo se vivió:

View this post on Instagram A post shared by Revista EnTodo Music (@entodomusic)

¿Qué esperar Coldplay en CDMX?

El viernes 25 de marzo iniciarán las presentaciones de Coldplay en México; empezando en Monterrey el 25 y 26, continuando en Guadalajara el 29 y 30 y llegando al Foro Sol de la capital los días 3, 4, 6 y 7 de abril.

La banda conformada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion presentará el Music Of The Spheres Tour, una gira que se diferencia de las últimas en que será sustentable y eco-friendly gracias a tres principios que aplicará la banda: Reducir: su consumo, reciclar extensamente y reducir sus emisiones de CO2 en un 50%; Reinventar: Apoyar las nuevas tecnologías ecológicas y desarrollar nuevos métodos de turismo sostenibles y bajos en carbono y Restaurar: hacer que el tour sea lo más beneficioso posible para el medio ambiente mediante la financiación de una cartera de proyectos basados en la naturaleza y la tecnología y así disminuyendo aún más CO2 del que este tour produce.

Esta producción, el retorno de la banda tras A Head Full of Dreams Tour (2016-2017) estará impulsada casi por completo con energía renovable de muy baja emisión.

El escenario se construirá con una combinación de materiales ligeros, bajos en carbono y reutilizables (incluidos el bambú y acero reciclado). Las pantallas LED serán de bajo consumo, y también el láser y sistema de iluminación, con hasta un 50% menos de consumo eléctrico respecto al tour anterior.

View this post on Instagram A post shared by Coldplay (@coldplay)

Como espectador, se te entregará una pulsera LED que es parte del espectáculo y que está hecha de material 100% compostable a base de plantas. Estas se recolectan, esterilizan y recargan después de cada show.

View this post on Instagram A post shared by Coldplay (@coldplay)

Finalmente, estos son algunos de los temas que Coldplay ha tocado como parte del Music Of The Spheres Tour

Escenario A

Light Through the Veins (Jon Hopkins song)

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

Charlie Brown

Escenario B

Viva la Vida

Hymn for the Weekend

Let Somebody Go

Escenario A

Sparks

Yellow

Clocks

Infinity Sign

Something Just Like This

My Universe

A Sky Full of Stars

Fix You

Humankind

Biutyful

Como plus, Coldplay seguramente tocará un tema de México, como lo hizo en República Dominicana con “Balada Rosa” y en Costa Rica con “Patriótica costarricense”.