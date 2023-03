Cómo Lea Michele logró un increíble cuerpo a tan sólo dos años de su embarazo

Hace unos días Lea Michele publicó una serie de fotos en su cuenta de Instagram mostrando su increíble cuerpo. La actriz conocida por su papel como Rachel Berry en la popular serie “Glee” recientemente dio a luz a su hijo Ever Leo y en tan sólo dos años ha recuperado su envidiable figura. Sigue leyendo y descubre cómo puedes lograrlo.

Desde el inicio de su carrera Lea Michele siempre ha buscado llevar una vida fit. Esto lo sabemos ya que es común que a través de sus redes sociales comparta sus salidas para hacer senderismo o los jugos que no pueden faltar en su rutina diaria.

Aún así, el embarazo cambia completamente el cuerpo de las mujeres, quienes también deben hacer modificaciones en su alimentación. Gracias a las buenas prácticas de Lea en lo que respecta a la comida, esto último no fue un problema para ella. Sin embargo, sí presentó algunas complicaciones debido a que padece Síndrome del Ovario Poliquístico.

Después del nacimiento de su pequeño, Lea Michele se tomó su tiempo para disfrutar de la maternidad. Aunque llevar una vida saludable nunca dejó de ser parte de su vida, no se obsesionó con recuperar su figura lo más pronto posible y decidió marcar su propio ritmo.

El ejercicio no puede faltar para un cuerpo y una mente saludables

A lo largo de su vida, la también cantante ha demostrado que disfruta de probar diferentes cosas. Ha practicado diferentes disciplinas como yoga, natación y senderismo. Sin importar la actividad, ella siempre busca mantenerse en movimiento, pues considera que el ejercicio la ha ayudado mucho a mantener una buena salud tanto física como mental.

Pasadas nueve semanas de haber dado a luz, Lea ya se encontraba lista para regresar a la vida deportiva paulatinamente. Con ejercicios de cardio y de tonificación muscular de manera constante, fortaleció sus músculos logrando unas piernas torneadas, así como unos bíceps y abdomen marcados.

Una buena alimentación es fundamental

No es un secreto que de la mano de una rutina de ejercicio siempre debe ir una buena alimentación. Este concepto engloba no sólo el comer balanceadamente, sino también el procurar no ignorar a nuestro cuerpo cuando nos dice que tiene hambre. Aunque algunos días nuestras actividades parecen no dejarnos respirar, es mejor hacer una pausa para comer algo y luego continuar con los pendientes.

Dentro de la dieta de Lea Michele, los jugos de vegetales no pueden faltar, pues son fundamentales para desintoxicarnos de las impurezas y toxinas que no necesitamos. Acompañado a éstos, es indispensable que los alimentos que se consuman contengan las vitaminas y minerales necesarios para llenarnos de energía.

Pro tip: los alimentos procesados no siempre son la mejor opción. Procura adquirir ingredientes frescos para que resulten más saludables. Además, no olvides acudir con un nutriólogo que te ayude a identificar lo que tu cuerpo necesita.