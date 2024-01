Conoce a las nuevas mean girls y las novedades que traerán

En 2004 Lindsay Lohan protagonizó junto a Rachel McAdams, Lacey Chabert y Amanda Seyfried una de las cintas más icónicas de los últimos 20 años, volviendo inmortales a personajes como Cady Heron, Regina George, Gretchen Wieners y Karen Smith.

Su forma de ser y su manera de vestir nos enamoraron a todos y han logrado mantenerse vigentes a 20 años de su estreno con frases como “That’s so fetch!”, “On wednesdays we wear pink!”, “The limit does not exist” o “Get in loser”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mean Girls (@meangirls)

Ahora unas nuevas plásticas llegan, no para competir, sino para rendirle un merecido homenaje a esa historia que es parte de nuestras vidas. Basada en el musical de Broadway del mismo nombre, que a su vez se basó en la película de 2004 de Mark Waters, mañana se estrena en México Mean Girls (2024), de Arturo Perez Jr. y Samantha Jayne.

Más allá de ser la misma historia y contar con escenas muy parecidas, esta nueva versión musical tiene referencias directas a la película de 2004, además de la actuación de una de las mean girls originales. ¿Quién será?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mean Girls (@meangirls)

Como dice su creadora, Tina Fey, la cinta utiliza las fortalezas del filme original y del exitoso espectáculo de Broadway como trampolín para una película extravagante y contemporánea.

Conoce a las nuevas mean girls

Cady Heron

El papel que interpretó Lindsay Lohan ahora es de Angourie Rice, una chica australiana de 23 años conocida por interpretar a Betty Brant en el Universo Cinematográfico de Marvel en las películas Spider-Man protagonizadas por Tom Holland.

A diferencia de la primera versión, en esta sólo aparece la mamá de Cady, su padre no figura, es más, nunca se habla de él. Y sí, se vuelve a vestir de exesposa muerta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mean Girls (@meangirls)

Regina George

La Queen bee por excelencia, inmortalizada por Rachel McAdams, es tomada por Reneé Rapp, una joven estadounidense que mañana 10 de enero cumlpe 24 años. Ella ya había tenido el privilegio de interpretar a la estudiante de North Shore en el musical que se presentó en Broadway.

Algo interesante de esta nueva versión es que durante la fiesta de Halloween, Regina nunca le habla mal de Cady a Aaron Samuels, en su lugar le cuenta cómo se sintió cuando terminaron, ¿será que las mujeres ya no hablan mal de otras mujeres?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mean Girls (@meangirls)

Gretchen Wieners

La amiga insegura de Regina que originalmente hizo Lacey Chabert ahora es Bebe Wood, una actriz de 22 años que es muy conocida por sus papeles de Shania en la serie de televisión The New Normal, como Shannon en The Real O’Neals y como Lake Meriwether en Love, Victor.

En esta comedia musical, tristemente no es asquerosamente rica porque su padre inventó el Toaster Strudel, pero sí sigue siendo su cabello enorme porque sabe todo de todo el mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mean Girls (@meangirls)

Karen Smith

La fantástica Amanda Seyfried hizo una actuación memorable y entrañable de este personaje que difícilmente será superada. Y aunque en esta nueva película Avantika Vandanapu logra dar vida a “una de las chicas más tontas que jamás conocerás”, de acuerdo con Janis, se queda lejos de conseguir la ternura de Amanda.

Algo que también es lamentable es que en esta versión Karen no se vuelve reportera del clima gracias a su quinto sentido: el de sus pechos avisándole cuando va a llover (bueno, le avisan cuando ya está lloviendo).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mean Girls (@meangirls)

Bonus track

Cady Heron en esta versión musical sí asiste a su primera clase de Higiene, ¡eeh!