Conoce la historia de Milly Alcock, la protagonista de “House of the Dragon”

Para los fans de Game of Thrones, sabemos de la relevancia que tiene esta nueva serie de la que todos hablan: “House of the Dragon”, la cual ha apostado por los antepasados de Daenerys (Emilia Clarke) para su primer spin-off nacido del fenómeno que tuvo “Juego de Tronos”.

Basada en las novelas de George R.R. Martin, “House of the Dragon” cuenta la historia de la princesa Rhaenyra, protagonizada por Milly Alcock, quien tiene un papel crucial en los eventos de esta historia al ser la heredera legítima del rey, su padre Viserys Targaryen. Ella tendrá que hacer valer su puesto ante varios familiares que no la desean al mando de los Siete Reinos en el Trono de Hierro.

El nombre Milly Alcock se ha comenzado a viralizar al darle vida a uno de los personajes que creemos será de los más importantes del año: la princesa Rhaenyra Targaryen. Las expectativas que existen por este papel son muy altas, sobre todo después del controversial final de Game of Thrones y las excelentes actuaciones con las que se contó, por lo que los ojos de todos se han puesto en la australiana y el papel al que se enfrenta.

Pero ¿quién es Milly Alcock? Poco sabemos de ella.

Amelia May Alcock tiene 22 años, nació el 11 de abril de 2000 en Sídney, Australia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amelia May Alcock (@millyalcock)

Antes de recibir la oportunidad que muy probablemente marcará su carrera, la joven tuvo participaciones en pequeñas producciones en su país, las cuales -según comenta- no le daban suficiente dinero para mantenerse, así que tenía un segundo empleo como lavaplatos en un restaurante, al cual acudía todos los días después de la escuela.

«Nunca pensé que me ocurriría algo así. Estaba lavando platos en un restaurante y viviendo en el ático de mi madre. Esto es algo que no le sucede a gente como yo, y sucedió todo muy rápido», contó Alcock en una entrevista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amelia May Alcock (@millyalcock)

Al recibir la noticia no dudó en dejar los estudios para dedicarse al 100% a este proyecto. El día que recibió la llamada y supo que sería Rhaenyra Targaryan, Milly estaba preparando la cena en casa de una amiga y supo que todo iba a cambiar para ella. Por supuesto, la primera persona a la que llamó para contárselo fue a su mamá, con quien tiene una excelente relación y la considera su mejor amiga.

Una vez más los productores de esta serie, que creemos será muy exitosa, han elegido de nuevo a una desconocida para darle vida a la protagonista y heroína de esta historia, al igual que hicieron con Emilia Clarke para protagonizar a Daenerys Targaryen en “Game of Thrones”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @emilia_clarke

Llegando así al pico más alto en su carrera y que los reflectores estén bajo sus hombros, Milly Alcock está lista para triunfar en una de las series más esperadas de este año. “House of the Dragon” ya está disponible en HBO Max.