Conoce más sobre lo que pasó en el «Panel de creadoras en YouTube»

En el marco por el Día Internacional de la Mujer, la plataforma reunió a cuatro creadoras latinoamericanas en crecimiento para hablar sobre su visión en el mundo de la realización de contenido, la exposición y experiencias a lo largo de sus carreras, desde su punto de vista femenino.

Moderado por YouTube, Gabriela de México, Karem de Colombia, Connie de Chile y Liry de Argentina, hablaron sobre la manera en la que han encontrado conexiones con mujeres, espacios de diálogo y cómo han creado contenido formando su propia voz a través de espacios como YouTube. A continuación conocerás más sobre las creadoras y su participación en el panel:

Gabriela Yeo, de México, es una apasionada de la velocidad, autos y motos. Dentro de su contenido, en su canal Yeo Speed, encuentras todo acerca de autos, reseñas, entretenimiento, crossovers con deportistas y más. Durante el panel mencionó que su público está conformado mayoritariamente por hombres; a pesar de que la mayoría de expertos en la industria son de este género, ella también ha logrado conformar su propia comunidad, que ya asciende a 167K de suscriptores.

“Sin duda hemos ido escalando hasta llegar a quitar el paradigma de que no podemos crear cierto contenido o hablar de ciertos temas, y eso ha hecho a que cada día estemos más motivadas, que cada vez más hagamos cosas en redes sociales y no solo ahí, también en el día en día, sin seguir pensando que porque tengo cierto género tengo que realizar ciertas actividades, las redes sociales nos han ayudado a poder expresarnos,” comentó la creadora.

Por su parte, con 111K suscriptores, Karem Suárez de Colombia es Administradora de Empresas, Locutora y Productora de Medios Audiovisuales, en su canal enseña temas sobre inteligencia financiera. Durante el panel destacó que el espacio digital tiene una posibilidad de tener conexión con la gente y su comunidad, las bases de comunicación de ambas vías, a través de los chats, las alertas, entre otras herramientas, permiten conocer mucho más a sus seguidores y lograr mayor diversidad. Su canal es uno de los pocos que tiene interpretación de lenguas de señas colombiana en su contenido original, un espacio para incluir a todas las personas sin distinción.

Respecto a los canales de creadoras y los temas históricamente abordados por hombres, mencionó:

“Los roles en las plataformas digitales son importantes porque empiezan a generar modelos de referencia, seguramente las niñas que están viendo a sus creadoras de contenido favoritas, van a saber que pueden meterse en estos campos diferentes, pero que si también quieren revisar el tema de finanzas personales, automovilístico, o convertirse en lo que quieran para avanzar profesionalmente, van a tener roles de referencia. Definitivamente alzar la voz y ser un ejemplo de esto hace cambios, nada más en el ámbito económico tenemos una brecha económica salarial, es decir, a las mujeres les pagan menos así ocupen el mismo cargo que a un hombre. Hay un techo de cristal que debe romperse”.

Connie Achurra de Chile, cuenta con 109K suscriptores, es una chef, activista de la alimentación saludable y autora de los libros Cocina Sana y Feliz 1, 2 y 3. Durante la plática destacó las posibilidades que trae la flexibilidad de la economía de creadoras y las mujeres, mencionando que las redes sociales es un espacio democratico donde cada mujer puede hacer lo que quiere, ella, como mamá de dos chicas adolescentes, ha logrado tener la independencia de generar contenido a su ritmo y horarios una parte fundamental como jefa de hogar.

En cuanto a lo que ha pasado en la región, durante los últimos años en los que las mujeres han tomado un lugar mucho más preponderante al salir a las calles para ser escuchadas, Connie mencionó: “Ese power de las mujeres ha sido fundamental, y hemos sido nosotras las que lo hemos movido, me parece que el que haya más mujeres creadoras también habla de que no tenemos límites en todos los rubros; yo me encuentro en uno que históricamente es más femenino, aunque mayoritariamente son los chefs hombres los que se lucen y las cocineras están por detrás, pero lo que hacen otras creadoras, como Gabriela o Karen, es increíble porque son rubros que históricamente han sido masculinos. La revolución de las mujeres han sido un súper aporte para la creación de contenidos”.

Finalmente, Liry Onni, creadora argentina-coreana que usa su canal como una herramienta para compartir curiosidades de la cultura coreana, abrió paso a la conversación sobre los espacios que la plataforma genera, lugares seguros en los que, como en su comunidad de 2.13 millones de suscriptores, se conocen entre sí y comparten otros intereses a pesar de encontrarse en distintas partes del mundo. Tal fue el caso en la que alguna vez fue discriminada y sus seguidores fueron los primeros en protestar ante estos hechos, sintiéndose acompañada con muchas mujeres empáticas que le ayudaron a sobresalir.

También en las diferencias entre géneros contó: “Muchas de mis suscriptoras son mujeres que siguen a Boybands, grupos de chicos de la cultura pop, y lo que me di cuenta haciendo el canal es que que en algunos casos, o la sociedad misma, desprecia un poco esta pasión que tienen estas chicas solo por ser mujeres. Cuando ves a alguien que es muy fanático por ejemplo del futbol, carreras de autos, super heroes, etc, la gente lo acepta, pero cuando una chica está emocionada por un grupo de chicos lo ven distinto. Quizás uno solo siente que es raro, pero en mi canal vemos que hay gente que tiene los mismos intereses y mismas pasiones. Está bueno crear un espacio en el que estamos alineadas y podemos compartir lo que nos gusta”.

Para terminar, las creadoras invitaron a las mujeres a seguir sus pasiones y luchar por sus sueños. Si algo te apasiona, el primer paso es atreverse y disfrutar, el ser creador no es sinónimo de éxito o que tu vida sea increible, porque detrás de cámara hay que trabajar, hay un cúmulo de constancia y ser disciplinado.