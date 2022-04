Conoce ‘URS FISCHER: LOVERS’, la nueva expo de arte moderno en la CDMX

Si eres amante de las expos de arte surrealista que logran deleitar tu vista con sus maravillosas creaciones y colores, ‘Urs Fischer: Lover’ atrapará tus sentidos.

Museo Jumex abre sus puertas al talento suizo Urs Fischer, quien es reconocido por crear obras reflexivas, desconcertantes y lúdicas; del mismo modo, este artista trabaja en escultura, fotografía, dibujo, pintura y ediciones, empleando una variedad de materiales y procesos que no se sujetan a una clasificación.

Urs Fischer: Lovers es una retrospectiva de 20 años de trabajo de Fischer, que en conjunto manifiestan la creatividad, humor y profundidad de la práctica del artista, en la cual reúne obras de colecciones públicas y privadas internacionales, así como del archivo personal del artista. Además contiene nuevas piezas realizadas específicamente para el Museo Jumex.

Cabe mencionar que esta es la primera exposición de Urs Fischer en México, quien vive y trabaja en Nueva York, la cual podrás visitar de martes a viernes de 10:00 am a 5:00 pm, sábados de 10:00 am a 07:00 pm, y los domingos de 10:00 am a 05:00 pm. ¡La entrada es libre! Podrás disfrutar de esta colorida expo hasta el 18 de septiembre.

No olvides llevar tu cámara, pues encontrarás escenarios que sí o sí te inspirarán a tomarte muchas selfies.