Consigue el tierno y sexy bikini de Hello Kitty que lució Dua Lipa

Dua Lupa cierra la semana viviendo su mejor vida en las islas de Jamaica. Desde el pasado jueves la cantante compartió que estaba relajandose en estas playas, pero hoy se convirtió en la sensación al mostrarse luciendo un mini bikini de Hello Kitty.

Con la frase «viviendo en tiempo de isla», la británica compartió una colección de fotografías en donde presume su escultural figura que la ha convertido en la envidia de todos. Como era de esperarse, la publicación se empezó a llenar al instante con cumplidos por parte de sus seguidores.

Sin embargo, esta vez no sólo su silueta fit fue la que llamó la atención, sino que una gran cantidad de personas comenzó a preguntarle por el bikini de Hello Kitty. Una de las interesadas fue la podcaster María José Castro, comúnmente conocida como Lady Ganga, quien comentó: «Pasa el dato del bikini». Y es que a pesar de que Hello Kitty es uno de los personajes más cute, Dua Lipa supo cómo volverlo sexy al usar este bikini.

¿Dónde conseguir el bikini de Hello Kitty?

Sabemos que lograr el increíble cuerpo de Dua Lipa nos tomará varios meses, pero lo que sí podemos conseguir ahora es su bikini. Nos dimos a la tarea de investigar de dónde proviene esta adorable pieza crochet, para que la puedas presumir durante las vacaciones.

Este tierno conjunto pertenece a la empresa ‘GCDS’, una de las favoritas de las celebridades. La marca italiana creada por Giuliano Calza es reconocida principalmente por sus increíbles diseños streetwear y después de echar un vistazo a sus bikinis, sin duda es algo en lo que también sobresale.

El hermoso bikini de Hello Kitty está fabricado con una técnica crochet, y cuenta con bordados y elementos 3D. La parte superior está construida con la unión de dos rostros de Hello Kitty. Por su parte, el diseño de la parte inferior es de checkerboard alternando los colores rosa y rojo, y está decorado con el clásico moño de la gatita japonesa.

Además de ser una adorable opción para lucir figura en la playa, es perfecto para estos días calurosos. Combinándolo con unos jeans o shorts, una camisola y tus sandalias preferidas, sin duda rockearás el streetstyle.