Cuando pinta se siente en total libertad

Por Pepe Real

Karla Sierra, pintora de Villahermosa, Tabasco, lleva 26 años de trayectoria en el arte.

Empezó a dibujar a los 8 años, aunque también descubrió que tenía facilidad para moldear figuras con plastilina.

Más tarde quedó maravillada al conocer las obras de Picasso, Dalí, Alexander Calder, Abel Quezada y Joan Miró, entre otros.

Reconoce que Picasso fue una de sus más grandes inspiraciones: “Además de su colorido, sus personajes geométricos, dramáticos y románticos me cautivaron”.

Tanto le invadió la pasión por el arte que a los 19 años decidió dejar sus estudios de preparatoria y empezó a tomar clases en la Casa de Artes José Gorostiza, en Villahermosa.

Luego tuvo la oportunidad de entrar al Colegio de Artes de Tabasco en 1996 y un año después realizó su primera exposición individual titulada “Si no creyera en mi locura”.

La artista admite que no hay una definición como tal de su arte: “Sólo me siento libre al momento de tomar el pincel”. Tampoco tiene definida una técnica, “sólo la que igual me permite ser libre, una mezcla de acrílicos, aceite y aerosol”.

¿Cuál ha sido tu obra más entrañable y por qué?

Las series que vengo plasmando a raíz de vivir la ansiedad y los ataques de pánico. He podido trabajar mis emociones a través del arte.

¿Qué significado tiene la pintura en tu vida?

¡Es mi vida! Nací para pintar, para ser la creadora de sueños.

Si no hubieras sido pintora, ¿a qué te habrías dedicado?

Sería escritora o músico, son mis otras dos pasiones.

A lo largo de su trayectoria artística, Karla Sierra ha participado en más de 100 exposiciones colectivas y 14 individuales. Actualmente sus obras se exhiben, entre otras entidades, en Puebla, Oaxaca, Yucatán, la Ciudad de México y Michoacán.

Facebook: Karla Karla Sierra

Instagram: @karla_p._sier