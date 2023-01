Daniela Luján sube una foto en traje de baño y nos da una lección de amor propio

Hace unas semanas Daniela Luján sorprendió a todos al confesar que padece de depresión funcional y ansiedad. La actriz de 34 años, quien saltó a la fama desde muy pequeña con telenovelas para niños como ‘El diario de Daniela’ y ‘Cómplices al rescate’, reveló que incluso llegó al grado de empezar a «negociar la fecha de su muerte», pensamientos que la dejaron en shock cuando cayó en cuenta de la gravedad de la situación.

«Me empecé a sorprender con pensamientos súper oscuros. Me desperté un día y dije: ‘Ya , todo a la chingada, ya me quiero morir’. Esa idea ya la traía, pero lo que empecé a negociar conmigo misma es mi fecha de muerte”, confesó la actriz en su programa de YouTube ‘Envinadas’, el cual conduce al lado de Mariana Botas y Jessica Segura.

La actriz aceptó lo difícil que es sobrellevar la ansiedad por tu cuenta y lo importante que es buscar asistencia, y aseguró que ya recibe la ayuda necesaria para superar este difícil momento. Su historia sirvió como inspiración para varios de sus seguidores, que después de escuchar su historia,decidieron pedir ayuda.

Daniela Luján nos invita a tener amor propio

Daniela Luján se encuentra en proceso de sanar sus heridas emocionales y mejorar su salud mental. Y en este proceso ha compartido un mensaje poderoso con todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

La actriz posteó una foto de ella en traje de baño en donde luce guapísima, y la acompaña con un caption con el que seguramente te podrás identificar en algún momento de la vida:

«De esas veces que te encuentras una foto de hace tiempo y dices «ah nooo maaaa, si sí estaba bieeen 😪 ¿por qué no me saqué más provecho? ¿Por qué no me veía con los ojos con los que me veo ahora?» 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Muchas veces somos muy duros con nosotros mismos y dejamos que pequeños detalles que no nos gustan se vuelvan los protagonistas, en lugar de ver lo valiosos y hermosos que somos tal y como estamos en ese momento. Y es hasta tiempo después cuando al vernos con otros ojos descubrimos lo positivo que no pudimos ver antes.

Lo importante es empezar a vernos con esos ojos objetivos y llenos de amor propio dese ahora, valorarnos tal y como somos y dejar de ser tan críticos con nosotros mismos.