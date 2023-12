Clarissa y Sabrina fueron dos adolescentes que marcaron la vida de los jóvenes y niños de los años 90. Estas mujeres icónicas siguen siendo recordadas con mucho cariño.

La actriz Melissa Joan Hart fue la encargada de interpretarlas en dos de las series más exitosas de todos los tiempos: “Clarissa lo explica todo” y “Sabrina: La Bruja Adolescente”.

Si bien después de esos dos grandes papeles Melissa no ha tenido ya una sobresaliente participación en la industria del entretenimiento, su nueva película la volvió viral.

La cinta, que está basada en una historia real, se llama “Would You Kill for Me? The Mary Bailey Story”. Cuenta la historia de tres mujeres (una abuela, su hija y su nieta) que conspiran para matar a un hombre que durante años ha abusado de ellas.

El personaje polémico

¿Sabes a cuál de las tres mujeres interpreta Melissa? Correcto, ¡a la abuela! Lo cual no ha sido muy bien tomado por sus seguidores, quienes califican esta elección de casting como absurda.

El problema es que la actriz sólo tiene 47 años y no es que para la película se haya sometido a alguna caracterización que la haga parecer alguien de la tercera edad.

Aunque muchos de sus fans trataron de encontrarle una justificación lógica, pues toda estas situación generó una ola de memes, chistes y comentarios muy simpáticos.

Lo mejor es que también Melissa lo ha tomado con humor. Incluso compartió un meme junto con un mensaje para sus fans.

“Aunque estoy muy orgullosa de mi actuación en mi más reciente película, no podría sentirme más halagada de que la gente no piense en mí como una abuela. También es refrescante hacerse viral por mi trabajo y no por algo polémico”, escribió.