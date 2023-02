De Rihanna Drive al Super Bowl, la chica que siguió sus sueños

Este fin de semana Rihanna será la encargada de conquistar el campo del State Farm Stadium durante el medio tiempo del Super Bowl. Desde que se anunció que sería ella quien se encargaría de este icónico espectáculo, las expectativas subieron como la espuma, especulando incluso que éste se convertirá en uno de los mejores shows de medio tiempo. ¿Será?

Por el momento no sabemos nada con certeza sobre lo que veremos el próximo domingo 12 de febrero. Aunque no ha tardado en llegar la lista de posibles invitados que tendrá la cantante de 34 años. Lo que sí sabemos es que Riri ha hecho 30 versiones de la setlist que piensa tocar en el evento, con esto además evita que se filtre información que nos pueda arruinar la sorpresa.

Lo que ocurrirá el domingo será histórico, independientemente de si se logra coronar como uno de los mejores shows de medio tiempo o no. La cantante ya marcó su nombre como leyenda, pues no sólo se presentará frente a todo el mundo después de 5 años de no dar un show en vivo, sino que además ha demostrado que sin importar de dónde vienes, al luchar por tus sueños los puedes hacer realidad.

Los inicios de una leyenda

Rihanna nació y creció en la isla de Barbados, en una pequeña pero colorida casa de tres habitaciones en Bridgetown. Y aunque la economía de sus padres era limitada, la pequeña Riri nunca tuvo miedo de soñar en grande.

Su infancia transcurrió bajo la sombra de las adicciones y alcoholismo de su padre, así como de los golpes que recibía su madre por parte de él. Algo que la volvió valiente y aguerrida para defender a las personas que ama y sus propios sueños.

Vendió ropa en las calles para ayudar en la economía del hogar, asistió a la escuela e incluso se volvió cadete del ejército en un programa submilitar. Pero nunca dejó de lado su sueño de convertirse en cantante.

En 2003 formó un grupo con otras dos compañeras de su escuela, y el destino la llevó a cantar frente a Evan Rogers, un productor musical que en cuanto la escuchó supo que aspiraba a grandes cosas gracias a su talento natural.

Decidió firmar con ella y hacer una maqueta con algunas canciones para repartirlas en varias disqueras, el resto es historia.

Rihanna no olvida sus raíces

Y aunque hoy en día Rihanna ha formado una carrera exitosa como cantante, ha logrado dejar su nombre en el cine y hasta tienes su propia marca de belleza, la cantante nunca olvida sus inicios ni el lugar de donde vino.

Tanto es así que la isla decidió cambiar el nombre de Westbury New Road, la calle en donde creció, para nombrarla «Rihanna Drive». “Todas las lecciones, correr descalza, los vecinos ruidosos, rogarle a mi madre que me dejase ir a la tienda de Jan que tenía aperitivos de Estados Unidos, vender las botellas de plástico a Peter para poder comprar los aperitivos, ¡todo en esta calle!”, compartió la cantante en Instagram, “¡Westbury es mucho más que una comunidad, es familia!”.

Aunque la cantante asegura que no viaja tanto a Barbados como le gustaría, siempre que tiene oportunidad menciona sus raíces; además asistió encantada a la ceremonia del cambio de nombre de la calle en donde creció.

Su casa hoy en día aún se puede ver en Rihanna Drive, una calle llena de casitas de una sola planta lejos del centro. Muchos turistas asisten a tomar fotos desde un taxi o un carro privado, pues sin duda impresiona ver el lugar tan pequeño y recóndito de donde salió uno de los talentos más grandes de nuestros tiempos.

Aunque Rihanna no se corone como la mejor cantante que da un show de medio tiempo, Riri ya ganó.