Descubre el rico sabor de las jacarandas y más en estas paletas

Mientras la temporada de calor continúe, el hielo será nuestro mejor aliado, y La Pantera Fresca lo súper sabe y consiente a los amantes del hielo con novedosos sabores, creando combinaciones diferentes y presentaciones únicas.

Como parte del esplendor de la primavera en nuestra bella Ciudad de México, La Pantera Fresca lanzó un nuevo sabor: Conejo Jacarandoso, que automáticamente nos conecta con los árboles llenos de esta característica flor que adorna la ciudad durante la temporada.

El Conejo Jacarandoso es una deliciosa paleta con base de agua y leche para generar un equilibrio entre lo fresco y dulce, acompañada de un delicioso sabor uva-coco, el sabor que estos artistas del postre helado imaginan que podrían tener las jacarandas, y nos incitan a probarlo solo durante esta temporada en cualquiera de sus puntos de venta en la ciudad, todos los días de 11:30 am a 7:30 pm.

Además no podrás resistirte a su menú Corazón roto, en donde encontrarás sabores como el Corazón de Ex, que está hecho de chocolate amargo, justamente tan amargo como el corazón de tu ex, o sabor Brownilla, que consiste en un delicioso helado de vainilla con trozos de brownie de chocolate; puedes decorarlo con una deliciosa galleta de cola de sirena.

Aunque si lo tuyo son los sabores a base de agua, no podrás decir que no a la paleta de mango cubierta completamente con chilito.

¿Se te hizo agua la boca?