Descubre la mejor opción para disfrutar de un cierre de semana ameno.

En el centro comercial Interlomas se encuentra el bar & grill Punta Brasas Asador, si eres amante del buen comer este restaurante te ofrece un extenso menú, donde puedes encontrar distintos cortes de carnes a la brasa y una gran variedad de contornos, también distintos tipos de pizzas, pastas y postres increíbles.

Su maravilloso servicio no solo ofrece excelente comida para todos los gustos, también precios súper accesibles y los pequeños de la casa tienen un espacio dedicado a ellos donde pueden jugar y relacionarse con otros niños, además de que los niños de 10 años o menor, su consumo es gratis.

Punta Brasas Asador brinda diferentes tipos de tragos, cocktails y narguiles, para ir entrando en ambiente ya que por su maravillosa ubicación, cuando cae la noche puedes disfrutar de los servicios del bar Canta Fígaro.

Este lugar tiene un ambiente increíble, música en vivo y shows de los 80’s y 90’s, así que si tienes más de 30 años seguramente está hecho para ti, y se caracterizan por buscar que “las noches vuelvan a ser espectaculares”.

Si quieres pasar un rato agradable puedes visitar todos los días, de 13:00 a 23:59 hrs, Punta Brasas Asador en C. Interlomas, v 17 C, Via Magna 5. Y para cerrar la semana, de jueves a sábado, desde las 22:00 hrs recuerda lo mejor de los viejos tiempos en Canta Fígaro.

Para más información sobre Punta Brasas Asador y Canta Fígaro sigue las cuentas de instragram @puntabrasasasador y @cantafigaro.