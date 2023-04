Descubre México y el mundo de una manera diferente con Experiencias Airbnb

No hay mejor manera de conocer un nuevo lugar que de la mano de un local que domina hasta el más mínimo rincón de su zona. Afortunadamente para todos, gracias a Experiencias Airbnb no hay que estar tocando puertas para ver quién quiere ser nuestro guía turístico. Descubre cómo funciona.

¿Qué es Experiencias Airbnb?

Airbnb es por excelencia uno de los primeros lugares utilizados para buscar un hospedaje único, lindo y acogedor al salir de viaje. No sólo porque de entre todas sus opciones puedes encontrar la que se ajuste mejor a tu bolsillo, sino porque puedes escoger aquella que te haga sentir como en casa. No obstante, dentro de la aplicación puedes encontrar más que alojamientos.

Si eres de espíritu aventurero y además de los puntos turísticos te gusta conocer aquellos rinconcitos que sólo los locales conocen, debes probar Experiencias Airbnb. Esta función te permitirá contactar con personas que te darán un tour original, amigable y personalizado. Además, puedes escoger aquellos que te inviten a probar lo mejor de la comida local.

El costo de los tours es directamente proporcional a las actividades que el host tenga planeadas para el recorrido, los lugares que visiten y la duración. Toda esta información se encuentra disponible en los anuncios de las experiencias ofrecidas, y si te queda alguna duda, puedes contactar con quien las publica.

Dentro de la plataforma encontrarás cientos de opciones. Ya sea que busques actividades de todo un día, de sólo una horas, de emociones fuertes, de recorridos más tranquilos, de conocimiento histórico o de pruebas gastronómicas, sin duda encontrarás uno perfecto para ti. Una vez que elijas el que más te guste, lo único que tendrás que hacer es asistir al punto de encuentro y dejarte sorprender por las maravillas que el mundo tiene escondidas.

Descubre Santa María la Ribera a través de su comida

Si llevas toda la vida en la Ciudad de México, seguramente hay varias colonias que no has visitado y de las que quizá ni siquiera habías escuchado. Muy probablemente también debe haber algunas por las que siempre pasas, pero que no has tenido el tiempo de detenerte a observarlas realmente. Sí, incluso sin salir de la ciudad puedes aprovechar Experiencias Airbnb para descubrir nuevos lugares.

En esta ocasión nos tocó probar un tour gastronómico por la tan icónica colonia Santa María la Ribera. Y aunque ya la habíamos visitado en múltiples ocasiones, esta visita fue totalmente diferente.

De la mano de Natalia, guía que creció en esta zona, recorrimos las calles con una nueva perspectiva. Con paradas estratégicas para conocer los inicios de la colonia y una manera peculiar de contar la historia que te hace sentir como si viajaras en el tiempo, nos dejamos sorprender por los secretos que esconde.

Lo mejor es que esta pequeña excursión no sólo se queda en caminar y ver, sino que tiene 8 paradas gastronómicas para que pruebes lo mejor de la zona. Desde tortas clásicas con casi 100 años de deleitar con su receta, hasta pulque artesanal, pasando por dulces típicos, helados bastante cotizados y tacos de barbacoa con una salsa única.

Ahora que conoces esta nueva función de Airbnb, ¿qué esperas para probarla y descubrir lugares espectaculares?