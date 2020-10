Enamórate de los campos de flores de cempasúchil que rodean a México

View this post on Instagram

En México la muerte es #cultura viva. 🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️ . . . #guanajuato_mx #visitguanajuato #capturamexico #mexicodesconocido #mexico #vive_mexico #tradicionesmexicanas #diademuertos #cempasuchil #octubre #instagood #instagram #photography #photo #follow