Guía definitiva para visitar NYC esta temporada

Nueva York sigue en continua evolución, así que para el próximo puente o las vacaciones de Navidad te recopilamos 8 hot events en la ciudad; recuerda que para visitar todas las atracciones y restaurantes necesitas comprobante de vacunación de Covid-19.

Nuevo observatorio SUMMIT One Vanderbilt

Una de las mejores maneras de ver Manhattan y sus alrededores es desde las alturas, y este nuevo observatorio te encantará por la cantidad de espejos y pisos de vidrio que permiten tener diferentes perspectivas de la ciudad, eso sí, para visitarlo se recomienda acudir con tenis (para evitar que los tacones dañen el vidrio) y pantalón, pues las faldas o vestidos podrían darte una exposición no deseada en los espejos…

In America: A Lexicon of Fashion en el Met

La primera parte de la nueva expo del The Costume Institute: In America: A Lexicon of Fashion ofrece una exploración de la moda en Estados Unidos en el Anna Wintour Costume Center, nombrado así por la famosa editora de Vogue y en quien se inspiró la peli The Devil Wears Prada.

En la expo se presentan aproximadamente 100 conjuntos tanto de hombres y mujeres de una diversa gama de diseñadores, desde la década de 1940 hasta el presente, entre ellos Calvin Klein, Carolina Herrera, Ralph Lauren, Isaac Mizrahi y hasta una pieza de Rihanna: Savage X Fenty.

La segunda parte: In America: An Anthology of Fashion, se inaugurará en las salas de American Wing el 5 de mayo de 2022.

Para ahorrar en la admisión de entrada en atracciones como Empire State, The Metropolitan Museum of Art, el Observatorio en Top of the Rock y más, conoce CityPass

#MetInAmerica @MetCostumeInstitute

Regreso del Holiday Train Show

Para celebrar su 30 aniversario regresa al Jardín Botánico de Nueva York, en el que trenes en miniatura engalanan una exhibición que incluye más de 175 monumentos icónicos de la ciudad (imagina la Estatua de la Libertad, el Puente de Brooklyn, el Rockefeller Center y más), cada uno recreado increíblemente a partir de materiales naturales como piñas, bellotas y semillas.

En este mismo Jardín, donde acaba de concluir la expo de Kusama, hasta el 23 de enero habrá un display con adornos de frutas y verduras que estarán en el BarnsleyBeds.

Warhol en Fotografiska New York

Con más de 120 imágenes que abarcan la carrera de Warhol, incluidas muchas fotografías raras y nunca antes vistas, la muestra Andy Warhol: Photo Factory ofrece una mirada íntima a la vida y obra del artista, incluyendo sus icónicos retratos Polaroid, tiras fotográficas, impresiones en gelatina de plata y fotografías cosidas. Estará hasta el 23 de enero.

Fábrica de donas en Times Square

La tienda más grande del mundo de Krispy Kreme se encuentra en Times Square. Aquí podrás ver el proceso de creación de las famosas donas, comprar souvenirs, playeras, tazas y por supuesto probar donas glaseadas recién hechas, además de una roja en honor a la Gran Manzana.

Alexander Calder en el MoMA

Calder reinventó la escultura como un experimento en el espacio y movimiento, cambiando las nociones centenarias de que la escultura debía ser estática, arraigada y densa al hacer obras de arte. Conjugando figuras de alambre y madera, obras en papel, joyas y esculturas abstractas, esta exposición profundiza en toda la amplitud de la carrera y la inventiva de Calder. Estará hasta el 15 de enero.

Estreno de Six, el musical

Si quieres conocer una nueva perspectiva sobre las esposas del Rey Enrique VIII de Inglaterra, pero sobre todo una obra sobre empoderamiento femenino que te hará salir cantando y bailando, no te pierdas este musical que se presenta en el Brooks Atkinson Theatre y que muestra a las distintas mujeres del rey, quienes desean demostrar por qué deben ganarse el lugar de cantante principal en un nuevo grupo musical.

Puedes comprar boletos en Broadway Collection.

Christian Dior: Designer of Dreams en el Brooklyn Museum

Esta muestra traza la historia y el legado de la Casa Dior. La exposición da vida a las numerosas fuentes de inspiración del famoso diseñador francés, desde el esplendor de las flores y otras formas naturales, hasta el arte clásico y contemporáneo.

Con objetos extraídos de los archivos de Dior, la expo incluye una amplia gama de más de 200 prendas de alta costura, así como fotografías, videos, bocetos, perfumes antiguos, accesorios y más.

Hay galerías dedicadas a Dior y a los directores artísticos que lo sucedieron: Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons y Maria Grazia Chiuri; además, una galería final celebra los vestidos usados ​​por estrellas como Grace Kelly y Jennifer Lawrence. Estará hasta el 20 de febrero.

View this post on Instagram A post shared by Brooklyn Museum (@brooklynmuseum)

¿Dónde quedarse?

New York Marriott Marquis

Si quieres estar en el centro de la acción, a cuadras de los principales teatros de Broadway y del árbol de Navidad de Rockefeller Center, este hotel es un súper spot gracias a su ubicación y a las increíbles vistas que tiene de Times Square.

Los cuartos tienen features como bases para iPod y televisores LCD con cable y satélite internacional, y obviamente internet de alta velocidad. Cada habitación ofrece también un lujoso baño de mármol y un espacioso escritorio por si necesitas trabajar.

Descubre más de la ciudad en: nycgo.com