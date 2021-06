¡Instálate en la aldea nómada más chic de Tulum!

El sueño de todo viajero es llegar a un lugar al que simplemente no le falte nada, un espacio que lo haga sentir en casa y, por último, un sitio donde dejes atrás todo el estrés de la ciudad, del trabajo o incluso del mismo viaje que a veces llega a ser toda una odisea.

Casai es un nuevo concepto en el que puedes hospedarte por días o meses en la casa o loft de tus sueños en alguna parte de México, entre ellas está una amena y lujosa aldea en medio de la jungla. ¿Ya te está gustando el plan? ¡A penas estoy empezando!

Este minimalista y bohemio loft ubicado en Aldea Zama lo puedes encontrar en el sitio de Casai como “Alux Jungle”. El lugar es ideal para vivir por un tiempo si es que eres un nómada digital; es perfecto para hospedarte un par de días y conocer el paraíso de la Riviera Maya en Tulum.

En Alux Jungle tienes todo lo necesario para sobrevivir como el rey o reina de la jungla. Muy cerca se encuentran los mejores restaurantes y bares de la zona, así como un supermercado muy bien surtido por si eres de los míos y te gusta la cocina que, por cierto, debo decir que este loft me recordó lo mucho que me encantan las cocinas con barras, no hay nada más cómodo que contar con un área de cocina amplia para disfrutar la preparación de tus platillos.









El loft está hecho para disfrutarlo todo el día en compañía de tus personas favoritas o para que vayas solo a meditar la cosas de la vida. Además, si quieres conocer la zona o salir a cenar de manera eco friendly te prestan una bicicleta para que explores Tulum. Te recomiendo no ir al centro en bicicleta de noche, ya que aún no hay una ciclopista como la que se localiza en la avenida principal del pueblo, la cual te queda a menos de 5 minutos en bici.

¡Casai es una opción más para conocer el mundo nómada con el mejor de los estilos! Es por esto que te recomendamos darle un vistazo a su página web y redes sociales para que conozcas más a fondo las propuestas que tienen para ti. Definitivamente si vas a Tulum, Alux Jungle es lo que tu alma necesita para descansar.

View this post on Instagram A post shared by casai (@wearecasai)

Ubicación:

Características:

Este penthouse sigue los más altos estándares de seguridad y limpieza. Puede alojar hasta 4 personas con 2 dormitorios, 3 camas en total y 2 baños completos.

Reservaciones:

Para más información consulta en el siguiente link: https://stays.casai.com/getaways/#reservation