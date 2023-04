¡Día de picnic en Chapultepec!

¿Estas vacaciones de Semana Santa te vas a quedar en la CDMX? Entonces aquí te dejamos uno de los planes más cool para que disfrutes de la ciudad al máximo. Te aseguramos que no extrañarás la playa pues disfrutarás como nunca de las calles sin tráfico y los espacios menos concurridos.

Se trata de un día de picnic colectivo en Chapultepec, el gran pulmón de la ciudad, para que vayas con tus amigos, familia o un date a disfrutar de los paisajes que ofrece la primavera y un lunch delicioso muy al estilo aesthetic.

¿Cuándo es la cita?

Si el intenso calor es lo que te preocupa al momento de decidir salir de picnic o no, no te preocupes, pues esta iniciativa de Gobierno de la CDMX propone picnics nocturnos para que no tengas que batallar buscando una sombrita o terminar con piel roja por el sol.

La cita será del 4 al 8 de abril de 20 a 23 horas en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec.

La entrada es libre, pero el cupo es limitado, por lo que te recomendamos tomar tus precauciones y llegar antes para alcanzar lugar.

Puedes llevar todo lo que se te ocurra para tu picnic, excepto bebidas alcohólicas. Es mejor que vayas preparado, pues en el bosque de Chapultepec no se venderán canastas de picnic o comida para el mismo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bosque de Chapultepec (@chapultepeccdmx)

De igual forma, aunque nos gustaría que lo fuera, está actividad no es pet friendly, por lo que no puedes llevar a tu peludito para que disfrute de este momento.