Dulce María regresa al escenario como Roberta ¿y RBD no la apoya?

Este fin de semana los fans de Rebelde tuvieron una inyección de emociones encontradas, nostalgia y felicidad al ver a dos de sus ídolos regresar al escenario con música de RBD. Por un lado Anahí nos sorprendió subiéndose al escenario con Karol G para interpretar ‘Sálvame’. Momento que de inmediato se volvió viral y aún no lo superamos.

Pero Anahí no fue la única rebelde que se subió a un escenario este fin de semana. En esta ocasión Dulce María también trajo de regreso a Roberta para sorprender al público de la gira 2000s Pop Tour, la cual arrancó con su primera fecha en la Arena CDMX con más de 25 mil personas en el recinto.

Recordemos que Dulce María no fue parte del reencuentro de RBD de 2020, por lo que esta es la primera vez en mucho tiempo que la vemos cantando de nuevo los temas de la novela en un escenario y vestida como Roberta.

Con el cabello pintado al puro estilo Roberta, el clásico piercing en la nariz, un vestido encorsetado y el icónico blazer rojo, Dulce María sorprendió a los fans de RBD interpretando temas como “Inevitable”, su primer sencillo como solista, “Solo Quédate En Silencio”, «Este corazón», “Aún hay algo” y “Tras de mí”.

La presentación cerró con ‘No pares’, que fue todo un éxito y de inmediato se posicionó en los primeros lugares de las tendencias de Twitter pero…

¿Dulce María no contó con el apoyo de RBD?

Tanto la presentación de Anahí como la de Dulce María fueron una sorpresa para todos, y aunque ocurrieron en escenarios distintos, ambas lograron convertirse en tendencia y emocionar a sus seguidores. Sin embargo, también dieron pie a comparaciones y la sospecha de un ligero malestar por parte de una de ellas al no recibir en un principio el apoyo por parte de las redes de la RBD.

Resulta que desde que comenzaron a salir los primeros videos de la colaboración en el escenario entre Anahí y Karol G, las cuentas oficiales de RBD empezaron a compartir el contenido y mostrar su apoyo, algo que no pasó con la presentación de Dulce María, por lo que la cantante no tardó en expresar su malestar a través de Twitter.

Lástima que no sé quien maneja las redes de @RBD_oficial pero hubiera estado bonito que se sumaran a este gran homenaje que hicimos para toda la generación #REBELDE y de los #2000 en fin gracias a las más de 25,000 personas q recordaron y cantaron con nosotros! ❤️🙏🏻🎵 pic.twitter.com/xYyEzpqqKg — Dulce Maria (@DulceMaria) June 11, 2022

Después del tuit de Dulce María las cuentas de RBD comenzaron a compartir también el éxito de su presentación, sin embargo, no podemos negar que fue un momento un poco incómodo que esperemos no pase a mayores y se haya tratado simplemente de un problema de comunicación y no de una rivalidad entre los miembros de la agrupación.