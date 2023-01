¡El amor está en el aire! Así fue como Danna Paola y Alex Hoyer celebraron Año Nuevo

Iniciar el año al lado de las personas que más amas es de las mejores experiencias que te pueden pasar. Danna Paola inició el 2023 al lado de su novio Alex Hoyer, con quien hizo pública su relación a inicios de 2022, aunque los rumores de su noviazgo venían haciendo eco desde 2020.

Desde que se volvió oficial, la pareja no ha reparado en gritar su amor a los cuatro vientos, y aunque al principio eran pocas las publicaciones que se dedicaban el uno al otro en redes sociales, ahora no reparan en expresar lo mucho que se aman y lo felices que son no sólo a través de sus publicaciones, sino también en los distintos eventos a los que asisten juntos.

En esta ocasión fue Danna Paola quien no dudó en escribir un tierno mensaje para Alex a través de su cuenta de Instagram: «Terminar el año en este estado de amor y plenitud, lo dice todo para mi. Que año mas bello a tu lado… eres luz mi vida… gracias por tanto, te amo infinito @alexhoyer_», escribió la cantante de 27 años para acompañar una tierna foto y una galería de sus últimos días del año.

¡Un 2023 muy romántico!

Danna Paola y Alex Hoyer iniciaron el 2023 en la playa rodeados de amigos y la familia de la cantante, quien deslumbró a sus seguidores con un hermoso vestido blanco largo, agregando en la descripción: «Y así… un año más , HELLO 2023 ✨ this is the one».

Por supuesto los fans no fueron los únicos sorprendidos, pues estamos seguros que el outfit de Danna dejó sin aliento a Alex Hoyer, quien lució una camisa negra que hacía contraste con el look de su novia. ¿Será que se acerca el sonido de las campanas de boda? Aunque podría ser una posibilidad, nadie tiene prisa, y mientras estén felices y llenos de amor seguramente su 2023 será todo un éxito. ¡Que viva el amor!