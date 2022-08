El clásico de siempre de las celebs

Amamos los clásicos y eso implica muchas categorías desde la música que nunca nos va a aburrir como los éxitos mega clásicos de grandes bandas como The Rolling Stones, Bee Gees, los clásicos noventeros tipo BackStreet Boys, Britney Spears, etc.

Y así lo podemos aplicar para muchas categorías, pero una que amamos es la moda y es que en estos últimos meses hemos visto la moda de los 90’s de regreso con algunas modificaciones adaptándose a la actualidad y la verdad es que nos encantan las nuevas propuestas.

En este caso Vans la mejor marca en ropa deportiva y casual no se queda atrás ya que sus tenis clasicos son básicos para estar en todos los clósets, desde los Classics SK8 Hi en blanco y negro, blancos completamente o el modelo Classics Old Skool.

No podemos negar que estos tenis combinan con lo que sea y por esto es que organizaron un evento especial en House Of Vans para celebrar al #ClásicoDeSiempre y estuvo buenisimo.

Para iniciar en la parte del bowl principal de HOV y el primer piso de la casa fue tomado por el “Bazar Rosa Pastel” en donde distintos emprendimientos de moda que buscan promover el uso de ropa vintage y de segunda mano se instalaron para intercambiar verdaderas joyitas.

Podías encontrar desde accesorios, sudaderas, crop tops, vestidos, faldas, calzado, entre muchísimas otras cosas, solo era cuestión de buscar y ¡listo!

Además pudimos formar parte del “Taller de DJ” impartido por Cachirula, una dj y productora mexicana de 22 años de edad que la está rompiendo y se encuentra demostrando demostrando el GRL PWR en esta actividad. Después de su taller en donde mostró el uso básico de una consola profesional para mezclar pudimos platicar con ella y nos dijo esto.

¿Cómo iniciaste cómo DJ?

No quiero ser tan dramática, pero digamos que estaba pasando por la peor crisis que haya tenido en mi vida, entonces en ese momento de crisis me fui de fiesta con unos amigos y fue que conocí este mundo y dije wow yo quiero hacer eso entonces más que nada creo que lo del DJing me encontró a mi.

¿Cómo ves actualmente el mundo del DJing para las mujeres?

Muy prometedora, la verdad porque todos podemos mezclar, todos, todos, todos, entonces que el mundo del DJing, que siendo a veces una industria muy machista, tenga esta entrada o tenga esta nueva oleada a las mujeres pues rompe esquemas, de que no solo las mujeres pueden hacer por ejemplo de que en un escenario que solo canten de que sean artistas, también podemos estar en el área de producción haciendo una canción, tocando en una fiesta, entonces no solo es de hombres, digamos que sí es muy prometedor.

¿Cuáles son tus próximos planes?

Ah pues mira, la verdad de fiestas no hay algo que pueda decir como en concreto porque salen y vienen y no puedes tener un pronóstico de la fiesta, pero por ejemplo en el lado musical pues se viene mucha música no, ahorita estamos en puerta con un nuevo lanzamiento que yo creo sale en este mes y tambien andamos con otra canción que es como tribal que se llama “Bao Bao”, la cual ya está afuera en plataformas y en este lapso de tiempo si me propongo dedicarme más a la producción musical.

¿Vas a colaborar con algún otro productor?

Todas mis colaboraciones que he hecho ahorita son con productores, si hay cantantes, pero la mayoría son con productores, la canción de “Bao Bao” fue con los productores Alan Rosales de Tribal Stars, el que es un proyecto de tribal y por ejemplo la canción que se viene que va a ser el siguiente lanzamiento es con TBX otro productor de CDMX, todos excelentes artistas entonces pues más que nada trabajo más con productores que con cantantes.

Si alguien quiere tomar clases contigo, ¿cómo puede obtener información?

Por lo regular en mi perfil de INSTAGRAM siempre tengo el acceso directo para poder checar como lo del DJ, en la parte de mi perfil de mi INSTAGRAM hay un número y ahí es como que justamente toda la información de todo lo que se les ocurra.

¿Algo que quieras decir a los lectores?

Pues que escuchen lo nuevo que se viene, que salgan de fiesta, que perren demasiado, que la vivan bien, que se cuiden mucho y nada, que Cachirula está en la casa.