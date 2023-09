El mejor lugar en México para ver el eclipse solar

Este año ha estado lleno de acontecimientos astronómicos, y antes de que se acabe viviremos uno más. Después de 6 años, México volverá a ser espectador de un eclipse solar. Te decimos el mejor lugar para vivir este evento histórico.

Unos minutos de obscuridad

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se encuentra entre la Tierra y el Sol y cubre momentáneamente la luminosidad de la estrella. Debido al tamaño de la Luna en comparación con el del Sol, este fenómeno sólo dura unos minutos. El mayor tiempo registrado en México es de 7 minutos con 2 segundos.

Los eclipses solares se pueden observar de manera total, parcial o anular dependiendo de la región desde donde se esté contemplen. El que sucederá este octubre se percibirá como anular aún en la Riviera Maya que será sitio con mejor visibilidad. En el resto de México es probable que se vea de manera parcial con una cobertura del Sol del 70-80%.

El mejor lugar para ver el eclipse solar

Han pasado más de dos décadas desde que se observó por última vez un eclipse anular en la Ciudad de México, por lo que los astrónomos están preparando todo para vivir una experiencia inolvidable.

Si quieres unirte a estas iniciativas, no te puedes perder el evento que está organizando la Sociedad Astronómica de México. Se llevará a cabo el 14 de octubre desde las 8:30 am hasta las 14:00 pm. Sin embargo, te recomendamos que estés presente alrededor de las 11:25 am, pues de acuerdo con los especialistas, éste será el mejor momento para apreciar el eclipse.

Como seguramente sabes, es peligroso ver los eclipses solares directamente, pues pueden causar daños irreparables en la vista. Es por ello que si quieres observar este evento histórico, es necesario que cuentes con lentes especializados o que lo veas a través de proyección solar.

En el planetario Ingeniero Joaquín Gallo, sede de este gran evento de la SAM, cuentan con el material adecuado para una observación segura. Se encuentra en el Parque de los Venados y contará con telescopios equipados con filtros y lentes certificados para proteger tu vista.

Además, fue construido para observar el último eclipse solar qué ocurrió en México en 1991, así que sin duda, es el mejor lugar para vivir este momento desde la ciudad.