El plan perfecto en Daytona International Speedway

Ubicado en Daytona Beach, en Florida, Daytona International Speedway es el autódromo que indudablemente se convierte en el plan perfecto para disfrutar con amigos, la pareja o la familia. Daytona International Speedway fue inaugurado en 1959 por William France Sr., fundador de la NASCAR, con capacidad para 168,000 espectadores, el cual reemplazó el circuito de la playa de Daytona.

Daytona International Speedway realiza recorridos todos los días, en los que podrás visitar las instalaciones, su sensacional pista, entradas y gradas donde se vive toda la adrenalina de uno de los deportes más espectaculares, además del peralte de las curvas del autódromo, que innegablemente es uno de los más importantes del mundo.

Siente la emoción de grandes leyendas del deporte mientras subes al podio en Gatorade Victory Lane para tomar las selfies más cool.

No pierdas la oportunidad de conocer el Motorsports Hall of Fame of America, que presenta exhibiciones espectaculares, las cuales honran todas las formas del deporte motor: stock cars, autos deportivos, monoplazas, motocicletas, carreras de resistencia, récords de velocidad en tierra y más.

¡Vive la adrenalina y la emoción del plan perfecto en Daytona International Speedway!