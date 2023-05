El poderoso mensaje de Shakira tras ser nombrada “Mujer del Año”

Desde sus inicios en la música Shakira siempre ha demostrado ser una mujer completa que lucha y se esfuerza por conseguir lo que quiere. A lo largo de su vida se ha enfrentado a múltiples obstáculos tanto en la música como en su vida personal. Esas experiencias y la manera en la que les ha hecho frente, son las que hoy la convierten en “Mujer del Año” en la primera gala de Mujeres Latinas en la Música.

La aparición de Shakira en dichos premios, fue la primera de la cantante después de haberse mudado a Miami con sus hijos, dando inicio a un nuevo capítulo en su vida. Durante esta gala, la colombiana fue nombrada como “Mujer del Año” por Billboard, reconocimiento que recibió de las manos de Maluma, un artista con el que ha hecho varias colaboraciones.

El discurso que dio una vez que recibió el premio, conmovió a todos los asistentes. A través de sus palabras agradeció a las personas que la hacen fuerte y compartió poderosos mensajes para todas las mujeres.

Encuentra tu fuerza y aférrate a ella

Algunas veces olvidamos el poder que llevamos dentro y lo fuertes que podemos llegar a ser en las situaciones más difíciles. Tras su polémica separación de Piqué, las controversiales críticas que surgieron después y los múltiples cambios que ha tenido que hacer en su vida, Shakira recordó de qué está hecha.

«Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos que somos y creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser», fue el primer mensaje de Shakira en su discurso.

Siempre sé fiel a ti misma

Como bien lo dijo la cantante, muchas veces nos ponemos en segundo plano y dejamos de ser nosotros mismos por buscar el cariño o la aprobación de alguien más. Sin embargo, «(…) llega un momento en la vida de toda mujer, en la que ya uno no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es. Creo que hay un momento en la vida de toda mujer en la que la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo».

Esto aplica en todos los ámbitos de la vida, no sólo en cómo nos vemos o la figura que aspiramos conseguir, sino incluso en el cambiar nuestra forma de ser por intentar ser la mujer perfecta. «Llega un momento en la vida de toda mujer en el que el deseo que tenemos de ser perfectas, se reemplaza por el deseo de ser auténticas. Y ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma».

No tengas miedo de compartir tus sentimientos

Para Shakira, el lanzar su colaboración con Bizarrap seguramente requirió de mucho valor, sin embargo, sabía que era la manera en la que podía expresarse y quizá también ayudar a otras mujeres: «Es verdad que cuando me sentí más perdida fue la música la que me puso en el camino de regreso a mi misma, pero las lecciones más importantes que he aprendido este año, las he aprendido de otras mujeres».

Aún así fue fuertemente criticada por la letra, pues constantemente se juzga a las mujeres por mostrar sus sentimientos y compartirlos con el mundo de diferentes maneras. No obstante, Shakira considera que esta forma de contar las cosas es única y especial de las mujeres: «Sólo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse; a hablar con la honestidad más brutal, a cantar con rabia, y a bailar extasiada y emocionarse hasta las lágrimas».

Shakira es la “Mujer del Año” en el «año de las mujeres»

Shakira dedicó el premio a su mamá, quien ha sido su más grande inspiración y ejemplo a seguir. También agradeció a sus hijos que la inspiran a ser una mejor mujer cada día y a sus amigas que han resultado en un soporte inigualable.

Finalmente, terminó su discurso resaltando que el 2023 es el año de las mujeres pues «(…) hemos tocado temas que no se podían tocar, hemos dicho cosas que no se podían decir. (…) juntas hemos dado un paso al frente y con cada paso que damos de la mano, somos más libres y más plenas».