El polémico vestido de Kendall Jenner

Kendall Jenner no solamente sabe cómo atrapar las miradas en las pasarelas, sino también las de sus fans con tan espectacular cuerpo y personalidad.

En noviembre de 2021, Kendall compartió fotografías en la boda de su amiga Lauren Pérez. En las fotos, Kendall mostró un sexy vestido largo, negro de Mônot, con horizontales cortes triangulares en la parte delantera, los cuales hicieron que luciera al descubierto algunas zonas de su pecho y abdomen. Las críticas de los fans no se hicieron esperar, algunos calificaron el atuendo como ‘inapropiado’ para la invitada a una boda.

Semanas después la amiga de Kendall compartió en su Instagram otra imagen en la que se aprecia el controversial vestido, a lo que un seguidor comentó: «Inapropiado atuendo en la boda @kendalljenner me da vergüenza por ti #cringe». Precisamente a este comentario, otro fan agregó: «Si a la propia novia no le importa, ¿por qué te importa? Relájate». Lauren abogó por la modelo, respondiendo al comentario: «¡Díselo! Estaba guapísima y me encantó».

Finalmente Kendall decidió responder a las críticas contra su espectacular outfit y así fue su reacción: «Obviamente había pedido su aprobación por adelantado». Desde entonces, la influencer amiga de Kendall prefirió desactivar los comentarios del post.

Kendall siempre sabe cómo verse única, sexy y auténtica al escoger prendas que muchas quisiéramos tener en nuestro clóset.