El regalo perfecto para mamá si usa lentes de contacto

El 10 de mayo está a la vuelta de la esquina, y si aún no has pensado qué regalarle a mamá por su día, no te preocupes, pues aquí podrías encontrar tu salvación. Si eres mamá y usas lentes de contacto, o tu mamá usa lentes de contacto, aquí van algunos tips que le van a ser de mucha utilidad.

Y aunque dedicamos esta mini guía básica para mamá, en realidad le puede ser útil a cualquier persona que use lentes de contacto o pupilentes, así que no dudes en compartirla a quien crees que le será de mucha utilidad.

Guía básica para usar lente de contacto

1.-Usar lentes de contacto todos los días no es necesariamente malo para tus ojos, siempre y cuando se sigan todas las precauciones que indica el especialista. Como que tengan la graduación que necesitas y estén diseñados especialmente para la afección que padeces; no te duermas con ellos; te laves muy bien las manos antes y después de ponértelos; no nades o te duches con ellos puestos.

2.-Los lentes de contacto tienen una duración limitada que depende del tipo de lente y la frecuencia con la que los usas. Si notas rasgaduras o grietas en ellos, te irritan o enrojecen los ojos, te nublan la visión o empiezas a sentir incomodidad cada que te los pones, es necesario cambiarlos por unos nuevos.

3.-¿Qué son los colirios? Son medicamentos líquidos que se aplican en los ojos para tratar diversas enfermedades oculares, como la sequedad ocular, la conjuntivitis, el glaucoma, las alergias y los ojos llorosos. Es importante que sigas muy bien las instrucciones para aplicarlos de manera adecuada y así sean efectivos.

4.-Ya lo mencionamos antes, pero es muy importante que te laves muy bien las manos antes de ponerte los lentes para evitar que transmitas bacterias, hongos u otras partículas a tus ojos. También debes limpiar tus lentes con solución para lentes de contacto colocando el lente en la palma de tu mano. Agrega unas gotas de la solución y con tu dedo índice frota suavemente para limpiar. Enjuaga con solución fresca y ahora sí, ¡listos para usarse!

5.- Recuerda que, aunque los lentes de contacto a veces son una alternativa estética, siempre tienes que acudir con un especialista para que te diga el tipo de enfermedad que tienes, cuál será el tratamiento y qué tipo de lentes de contacto es el adecuado para ti. Los lentes de contacto sirven para: Miopía (Visión corta), Astigmatismo (Visión lejana), Hipermetropía (Visión borrosa) o Presbicia (Visión cercana).

