Eleva tu estilo con los Clásicos desde siempre

Vans, la marca original de calzado y ropa para deportes de acción presenta “Classic since Forever”, un vistazo a las siluetas clásicas de la marca californiana fundada en 1966: Authentic, Era, Slip-On, Sk8-Hi y Old Skool. Una colección para los espíritus libres, auténticos y creadores.

“Classic since Forever” es presentada por el primer Embajador Global de Música de Vans, Anderson .Paak. El artista ganador de ocho premios Grammy es uno de los mejores ejemplos del espíritu Off The Wall, y alberga un profundo conocimiento (y aprecio) por los Clásicos; ya sea por medio de su música, con su nueva colaboración (Vanderson) o a través de la campaña “Classic since Forever”, .Paak rinde homenaje a los íconos del pasado fusionando las lecciones que ofrece su arte con sus métodos únicos de expresión creativa.

Los Clásicos de Vans, han sido un esencial en la vida de miles de personas, además de que han sido partícipes de grandes momentos de la cultura pop como series icónicas ambientadas en los 80, películas de culto y hasta inspiración para celebridades como Harry Styles, Zendaya o Justin y Hailey Bieber, siendo un referente de la moda atemporal con espíritu juvenil.

Este verano, Vans te invita a reinventar tu estilo con ayuda de sus siluetas clásicas, con inspiración en tendencias y con el actual streetwear para expresarte a través del estilo californiano.

Si algo caracteriza a las siluetas clásicas de Vans es su versatilidad para unir el pasado y el presente; desde los conciertos de música emo o punk hasta shows de hip-hop y jazz. Para Vans, el espíritu “Off The Wall” se manifiesta en la expresión libre y creativa de su comunidad; sin miedo a las normas y a usar la ropa que mejor exprese quién eres.

Dentro de las 5 opciones de Clásicos, comienza eligiendo tus básicos de guardarropa preferidos y apuesta por usar unos Slip-On: la única silueta icónica que usualmente va acompañado del patrón de Checkers y ofrece un rápido ajuste con ese estilo noughtie que caracterizó a la moda en los 2000.

Sk8-Hi, es la silueta que se caracterizó por ser el primer sneaker de bota para skaters de la historia. Los Sk8-Hi pasaron del asfalto a los escaparates de las tiendas más exclusivas del mundo, y a su vez, se volvieron un referente en el mundo de la música, el arte y la cultura urbana.

Para los que prefieren un estilo atemporal y juvenil, Old Skool y Sk8-Hi, son las siluetas que ofrecen resistencia y durabilidad para acompañarte en cualquier actividad del día. El Old Skool es el clásico esencial de Vans que ha sido un best seller desde los años 80 por ser el primer modelo en portar el famoso ‘Sidestripe’ de la marca.