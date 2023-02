Elsa Pataky habla sobre “Flowers”, la canción de su ex cuñada

Elsa Pataky, esposa de Chris Hemsworth, ha roto el silencio y al fin habla sobre la última canción de Miley Cyrus, “Flowers”, la cual la cantante dedicó a su ex esposo Liam Hemsworth.

La actriz de 46 años no solo fue cuñada de Cyrus, sino que incluso llegaron a ser muy buenas amigas. ¿Qué tanto? Al punto de hacerse un tatuaje juntas.

En su momento, es decir, en aquel 2020 en el que Miley y Liam provocaron la ruptura más comentada del mundo del espectáculo, incluso sus conocidos más cercanos, incluyendo la propia Elsa, quedaron muy sorprendidos.

Sin embargo, hoy en día la actriz asegura que para la familia ese asunto ya pasó a la historia. “Para nosotros es una historia un poco ya pasada, así es la vida que ella tiene y lo que hace, eso es un tema de Liam y si él quiere pronunciarse, yo me quedo a un lado”, confesó Pataky en una entrevista para el programa de Ana Rosa en España.

¿Qué opina Elsa Pataky de ‘Flowers’?

Aprovechando su estancia en su país natal, la entrevistadora no dudó en preguntarle lo que opinaba sobre la canción de “Flowers”, tema que es bien sabido que fue dedicado para Liam Hemsworth.

“Admiro la canción, me encanta, la he escuchado y está muy bien”, se limitó a decir como toda una mujer educada que si bien no habla más de otras mujeres, tampoco se mete en polémicas por temas que no son directamente suyos.

La actriz también fue cuestionada sobre la relación que mantiene actualmente con Miley, a lo que confesó que ya no tienen contacto, pues al vivir en países diferentes es difícil.

Elsa Pataky se encuentra en España debido a que asistió a la presentación de la nueva colección de las alpargatas de Gioseppo, la firma de calzado para la que es imagen desde hace varios años.

Además de asistir por compromisos de trabajo, la actriz aprovechó para reunirse con algunos miembros del cast de ‘Al Salir de Clase’, la mítica serie que la catapultó en los dosmiles.