Emmys 2024. Todos los ganadores y sus poderosos discursos

Al piano y con “un coro incluyente” iniciaron los Emmy 2024. Todo en ellos fue un homenaje a la televisión, aquella que moldeó al mundo. El actor y comediante Anthony Anderson fue el encargado de conducir la noche.

Uno de sus chistes más aplaudidos fue cuando dijo que en lugar de que los premiados fueran corridos del escenario al son de una melodía cuando excederán el tiempo para su discurso, lo haría su madre, ¡su madre!, y así fue. La señora se paraba de su lugar para cortar a las estrellas.

Otro de los momentos memorables fue cando dijo que se estaban viviendo “los Emmy de chocolate”, sí que si lo hubieran nominado seguro hubiera ganado. Además de que hoy se festejó en Estados Unidos el Día de Martin Luther King Jr.

The cast of the Martin sitcom show took us down a hilarious trip down memory lane tonight at the #75thEmmys. ✨ #Emmys #TelevisionAcademy pic.twitter.com/xVAGmizuIt — Television Academy (@TelevisionAcad) January 16, 2024

Frank Scherma, presidente de la Academia de Televisión, con motivo de los 75 años de los Emmy presentó los 75 momentos más emblemáticos que se vivieron a través de la televisión, como la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos o la llegada del hombre a la Luna.

“Los premios Emmy de esta noche marca 75 años de excelencia en un medio dinámico. La televisión va más allá de entretener e informar, tiene el poder de transformar al mundo”, señaló.

El Governors Award este año fue para GLAAD, una organización dedicada al activismo LGBT. “La visibilidad ayuda a entender, abre puertas y salva vidas. Aún somos víctimas y nos convierten en villanos con mentiras, por eso la importancia de compartir historias. Ahora es momento de tomar acciones porque esta historia todavía se está contando y todos podemos ser los héroes”, aseguró su presidenta.

This is historic, so many people have worked tirelessly to get LGBTQ representation, here. For all of us at @GLAAD this work is personal, for me, it’s about my wife and our kids. (1/5) https://t.co/gJr5a7PKV1 — Sarah Kate Ellis (@sarahkateellis) January 16, 2024

También sonó “See You Again” para recordar a todas aquellas estrellas que han fallecido, como Mark Margolis, Eugene Lee, David Jacobs o Treat Williams; y “I’ll Be There for You” para homenajear la partida de Matthew Perry, protagonista de Friends.

Para festejar estos 75 años se juntaron los elencos de varias series emblemáticas como All in the Family, Los Soprano, Grey’s Anatomy, y American Horror Story, entre otras tantas.

Así se entregaron los premios

La noche inició y las primeras premiadas fueron las actrices Ayo Edebiri y Quinta Brunson por participar en una serie de comedia. Edebiri ganó como Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia por The Bear y Brunson como Mejor Actriz Principal por Abbott Elementary.

La actriz Jennifer Coolidge se ganó el aplauso del público al ganar como Mejor Actriz de Reparto en Serie de Drama por su participación en The White Lotus. “Tuve un sueño cuando vivía en mi pueblo y la gente decía que era muy difícil que sucediera, pero sucedió. Así que no se den por vencidos”, expresó.

La categoría de Mejor Actor de Reparto en Serie de drama estaba dividida entre dos producciones: Succession y The White Lotus. Ambas tenían la misma cantidad de contendientes, al final ganó Matthew Macfadyen, de Succession, quien agradeció tanto a su familia de ficción como a la real.

El caso del actor Ebon Moss-Bachrach, de The Bear, fue curioso. Ganó su primer premio por la segunda temporada de esta serie en los Critics’ Choice Awards 2024 y su segundo por la primera temporada como Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia en los Emmy. Todo por la huelga de guionistas y escritores.

Jeremy Allen White se llevó los tres premios a los que estuvo nominado durante esta temporada de premisos. El Golden Globe, el Critics’ Choice Award y ahora el Emmy como Mejor Actor Principal en Serie de Comedia. “Me llenó, me dio una pasión y me impulsó a estar a la altura de mis compañeros”, dijo al recibir el galardón.

En la categoría de Mejor Actriz de Reparto en Serie Limitada, Película O Antología la gran ganadora y quien dio uno de los discursos más poderosos de la noche fue Niecy Nash-Betts por su actuación en Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story, de Netflix.

“Soy una ganadora, gracias a quien está allá arriba por este momento. Cada persona que votó por mí. Quiero agradecerme a mí misma por creer en mí y por hacer lo que me dijeron que no podía hacer. ‘Muy bien chica, tú hiciste todo eso’. Lo acepto en nombre de cada mujer negra y café a la que no han escuchado, pero sí han vigilado”, exclamó en medio de cientos de aplausos.

The #Emmy for Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie goes to @NiecyNash for Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (@Netflix)! 💫 #Emmys #75thEmmys pic.twitter.com/FPm2wIUu5L — Television Academy (@TelevisionAcad) January 16, 2024

Aunque Christopher Storer no asistió, él obtuvo el galardón a Mejor Dirección para una Serie de Comedia por The bear, una de las series más premiadas durante esta temporada.

Otro de los poderosos discurso llegó con Ru Paul, quien pasó a recibir el premio a Mejor Realitty por RuPaul’s Drag Race. “Escuchen a las drags”, pidió.

“Estamos tan honrados de tener este premio… Si una drag quiere leerles una historia en alguna biblioteca, déjenla, porque el conocimiento es poder. Así que escuchen a las drags”, expresó.

Como Mejor Dirección para una Serie o Película Limitada o de Antología el premiado fue Lee Sung Jin por Beef, quien también ganó por Mejor Guion para una Serie o Película Limitada o de Antología por la misma serie.

Beef también fue premiada en la categoría de Mejor Actor en Serie Limitada, Película O Antología, Steven Yeun fue el ganador. “Había muchos días en los que me costaba vivir en la piel de Danny, y me dijeron ‘no dejes, no abandones a Danny. Gracias a él por enseñarme que sentirme avergonzado es un lugar muy solitario, pero en la compasión es donde nos podemos encontrar”.

Beef sumó uno más. Después de cuatro nominaciones es la primera vez que se lo lleva Ali Wong y lo logra como Mejor Actriz En Serie Limitada, Película o Antología.

La corona para Beef llegó cuando fue reconocida como Mejor Serie Limitada, Película o Antología. “Mucho de lo que sucedió en este programa se basó en cosas que nosotros y algunos jóvenes que estamos aquí luchamos contra eso, así que me gusta que la gente haya conectado, siento que vivimos en un mundo diseñado para estar separados. Gracias a todos allá fuera”, dijo su creador.

En la categoría de Mejor Guión en una Serie de Drama, Jesse Armstrong se llevó el triunfo por Succession. “Fue muy triste terminar el programa, pero fue maravilloso hacerlo”, compartió con la audiencia.

Succession se llevó otro galardón, ahora por Mejor Dirección para una serie Dramática y fue para Mark Mylod. Gracias a todo el equipo por la dicha de trabajar con ellos a lo largo de cuatro temporadas, estoy muy agradecido. Cada vez que entraba al set era maravilloso”, afirmó.

La serie de HBO también ganó en la categoría de Mejor Actor Principal en Serie de Drama. Kieran Culkin brilló durante esta temporada de premios, se despide con todos los galardones.

Un galardón más llegó de la mano de Sarah Snook como Mejor Actriz Principal en Serie de Drama. “Gracias a todos por amar el show tanto como nosotros. Todos lo dimos todo. Dimos lo mejor de nosotros, extrañaré al elenco”, comentó.

El gran premio de Mejor Serie de Comedia fue para The Bear, y Mejor Serie de Drama fue Succession (HBO/Max), la gran ganadora de esta temporada de premios 2024.

“No fue un programa fácil de hacer al principio, así que gracias. Este es un programa de una familia, pero también de política. Después de cuatro temporadas de sátira, estamos muy honrados de haber hecho este show”, mencionó el equipo.

Así se vivió una noche en la que la que se reconoció la importancia de los guionistas, intérpretes y todos aquellos que trabajaron en programas de televisión durante el 2022. Recordemos que esta premiación se debía realizar en septiembre del año pasado.

Estos fueron los ganadores

MEJOR SERIE DE DRAMA

Succession (HBO/Max)

MEJOR GUION EN SERIE DE COMEDIA

The Bear – Christopher Storer

MEJOR SERIE DE COMEDIA

The Bear (FX)

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL EN SERIE DE DRAMA

Sarah Snook (Succession)

MEJOR ACTOR PRINCIPAL EN SERIE DE DRAMA

Kieran Culkin (Succession)

MEJOR SERIE LIMITADA, PELÍCULA O ANTOLOGÍA

Beef (Netflix)

MEJOR ACTRIZ EN SERIE LIMITADA, PELÍCULA O ANTOLOGÍA

Ali Wong (Beef)

MEJOR DIRECCIÓN PARA UNA SERIE DRAMÁTICA

Marc Mylod (Succession)

MEJOR ACTOR EN SERIE LIMITADA, PELÍCULA O ANTOLOGÍA

Steven Yeun (Beef)

MEJOR ACTOR PRINCIPAL EN SERIE DE COMEDIA

Jeremy Allen White (The Bear)

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL EN SERIE DE COMEDIA

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN SERIE DE DRAMA

Matthew Macfadyen (Succession)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN SERIE DE DRAMA

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN SERIE LIMITADA, PELÍCULA O ANTOLOGÍA

Paul Walter Hauser (Black Bird)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN SERIE LIMITADA, PELÍCULA O ANTOLOGÍA

Niecy Nash-Betts (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN SERIE DE COMEDIA

Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN SERIE DE COMEDIA

Ayo Edebiri (The Bear)

MEJOR TALK SHOW

The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central)

MEJOR REALITY

RuPaul’s Drag Race (VH1)

MEJOR DIRECCIÓN PARA UNA SERIE DE COMEDIA

Christopher Storer (The bear)

MEJOR DIRECCIÓN PARA UNA SERIE O PELÍCULA LIMITADA O DE ANTOLOGÍA

Lee Sung Jin (Beef)

MEJOR GUION PARA UNA SERIE O PELÍCULA LIMITADA O DE ANTOLOGÍA

Lee Sung Jin (Beef)

MEJOR GUION EN SERIE DE DRAMA

Succession – Jesse Armstrong