10 datos curiosos que tienes que saber sobre ‘The Beatles: Get Back’

Este 25, 26 y 27 de noviembre llega ‘The Beatles: Get Back’ a Disney+, una serie documental dirigida por Peter Jackson, a quien seguramente ubicas por su trabajo más destacado: ‘El Señor de los Anillos’. En esta ocasión se aleja de la tierra media para dar un viaje al pasado y traernos material exclusivo nunca antes visto de The Beatles.

¿Cómo era el proceso creativo de John, Paul, George y Ringo? Ya no hace falta especular o que alguien más nos cuente una leyenda urbana, pues a lo largo de las casi 8 horas de duración total de la serie, dividida en tres partes, podremos adentrarnos en el mundo de una de las agrupaciones más icónicas de todos los tiempos.

No importa si eres fan o no de The Beatles, esta docuserie será la opción perfecta para un fin de semana de maratón. Y para que vayas calentando motores, aquí te dejamos 10 datos curiosos sobre ‘The Beatles: Get Back’.



10 Datos que debes saber

1.-Peter Jackson se tardó alrededor de 4 años en ver, seleccionar y restaurar todo el material inédito que existe sobre las sesiones de grabación que el grupo tuvo en 1969, cuando estaban tratando de dar a luz a su disco ‘Let it be’.

2.-Este material de archivo no se había compartido con nadie en los últimos 50 años.

3.-Consiste en 60 horas de material fílmico y más de 100 horas de audio, capturados durante tres semanas de enero de 1969, en Twickenham Studios y en el estudio de las oficinas de Apple Corps, ambos en Londres. El material había sido grabado para producir un especial de televisión en vivo que nunca salió a la luz y fue filmado por Michael Lindsay-Hogg, autor del documental de 1970 Let It Be. Durante todo este tiempo estuvo guardado en las bóvedas de Apple Corps, hasta hoy.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Beatles (@thebeatles)

Peter Jackson no aceptó el proyecto de inmediato

4.- Peter Jackson no estaba seguro de tomar el proyecto, pues aunque le emocionaba demasiado el poder trabajar con el único metraje sustancial existente de The Beatles, como fan también se encontraba en un dilema, ya que no quería ser parte de la “película de separación” de la banda, pues pocos meses después de que se hicieron esas grabaciones el grupo se disolvió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Peter Jackson (@peter__jackson)

5.-Al final Peter decidió aceptar el proyecto, pues al ver el material descubrió lo fascinante que era ver a los cuatro músicos trabajando en equipo, bromeando, jugando, siendo creativos. “No creo que haya otro periodo de tres semanas en la historia de Los Beatles que sea más prolífico y creativo que éste”, confesó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ringo Starr (@ringostarrmusic)

El contexto de la serie

6.-Cuando los músicos entraron a las sesiones de estudio que podemos ver en la serie, llevaban casi tres años sin presentarse en vivo, por lo que estaban ansiosos por reunirse a grabar. Extrañaban la conexión que tenían como grupo y tenían la esperanza de volver a capturar la energía de sus primeras actuaciones en vivo en Hamburgo y el Cavern Club.

7.-Seguro ya te lo estás preguntando y la respuesta es «sí». ‘The Beatles: Get Back’ incluye, por primera vez, el concierto completo de 42 minutos que dieron Los Beatles en la azotea de Apple Corps el 30 de enero de 1969, su última actuación en vivo como grupo.

8.- En la serie también podremos ver a Yoko Ono y Linda Eastman, quienes pocos meses después se convertirían en esposas de John Lennon y Paul McCartney, respectivamente. Así como Heather McCartney, hija biológica de Linda e hija adoptiva de Paul que en ese momento apenas tenía 6 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Beatles (@thebeatles)

La reacción de Paul y Ringo

9.- ¡Paul McCartney y Ringo Starr ya vieron la serie y quedaron conmovidos! “Es extraordinario, esos aspectos de todo ese tiempo son grandes recuerdos, es volver a mirar el álbum de fotos familiar. Ahí estoy yo componiendo, por pura diversión. Decididamente estaba atravesando un buen periodo musical en ese momento”, expresó Paul.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paul McCartney (@paulmccartney)

Mientras que Ringo dijo que estaba “muy entusiasmado de que la gente lo vea. Peter es extraordinario y fue genial ver todo ese metraje. Hay horas y horas de nosotros riéndonos y haciendo música. Hay mucha alegría y mucha más paz y amor, como éramos nosotros en realidad”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ringo Starr (@ringostarrmusic)

10.- En 1968 The Beatles le propuso a Tolkien hacer una versión cinematográfica de su novela “El Señor de los Anillos”, a lo que el escritor se negó. Hoy, 53 años después, es el propio creador de la película de ‘El Señor de los Anillos’ quien ha hecho otra obra maestra con ‘The Beatles: Get Back’.