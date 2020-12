10 famosos que murieron en 2020: Siempre en nuestros corazones

Ya sea por accidentes, causas naturales, complicaciones médicas o víctimas del coronavirus, estas estrellas dejaron de brillar en esta tierra y se convirtieron en estrellas del cielo.

Aquí te mostramos un breve repaso de 10 celebridades que partieron de este mundo demasiado pronto, pero que siempre tendrán un lugar en nuestro corazón.

Kobe y Gianna Bryant

La leyenda de la NBA que se consagró cinco veces campeón de la liga estadounidense de Los Ángeles Lakers falleció a los 42 años tras sufrir un terrible accidente aéreo el pasado 26 de enero al lado de su hija Gianna, de 13 años, y otras seis personas.

Andrew Jack

El actor que dio vida a Caluan Ematt, líder de la Resistencia en Star Wars, perdió la batalla contra el Covid-19 el 31 de marzo a los 73 años de edad.

Ian Holm

El actor de 88 años murió el 19 de junio a causa del Parkinson. Holm tenía más de cinco décadas actuando y se ganó el amor del público al interpretar a Bilbo Baggins en la saga El Señor de los Anillos.

Pau Donés

El vocalista y líder de Jarabe de Palo falleció el 9 de junio a los 53 años de edad a causa de un cáncer de colón, dejando un vacío irreparable en la música de América Latina.

Naya Rivera

La actriz de Glee murió el 8 de julio a los 33 años en un accidente durante un paseo en bote junto a su hijo Josey, de 4 años. Su cuerpo fue encontrado en el lago Piru de California después de cinco días de intensa búsqueda.

Chadwick Boseman

El actor estadounidense de 43 años falleció el 28 de agosto a causa de un cáncer colorrectal que le había sido diagnosticado en 2016 y que no se hizo público hasta el momento de su muerte.

¡Wakanda forever!

Kelly Preston

La actriz y esposa de John Travolta falleció el 12 de julio a los 57 años, víctima de un cáncer de seno que le fue detectado en 2018.

Su carrera comenzó en 1985 con un papel en la cinta Sin vergüenza, y fue adquiriendo fama con sus intervenciones en Los gemelos golpean dos veces (1988), Jerry Maguire (1996) y Entre el amor y el juego (1999). Más adelante apareció en Campo de batalla: La tierra (2000), Sentencia de muerte (2007) y Dos canguros muy maduros (2009). También apareció en el videoclip para la canción She Will Be Loved, de Maroon 5.

Joaquín Salvador Lavado (Quino)

El humorista e historietista argentino, creador del personaje de Mafalda, falleció el 30 de septiembre a los 88 años a causa de un accidente cerebrovascular en Buenos Aires, el lugar donde residía su creación más popular.

Sean Connery

El actor y productor británico que dio vida a James Bond falleció el 31 de octubre a los 90 años debido a una insuficiencia respiratoria provocada por una combinación de neumonía y fibrilación auricular.

Diego Armando Maradona

El futbolista y entrenador argentino falleció el 25 de noviembre a los 60 años por una insuficiencia cardIaca que le provocó un edema agudo de pulmón.