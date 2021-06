5 cosas que amamos de Loki, además de Tom Hiddleston

Desde ahora los miércoles tienen otro sabor, y es que es justo a mitad de semana cuando se estrena un nuevo episodio de ‘Loki’, la tercera serie de Marvel para Disney Plus. En esta ocasión Tom Hiddleston es el protagonista de la serie, y como te habrás dado cuenta desde el primer episodio, en la serie vemos nuevas facetas del personaje.

Además tenemos a Tom a cuadro casi un 80% del tiempo que dura el capítulo, lo que aparte de ser un regalo para apreciar su guapura, es la oportunidad perfecta para ser conscientes del gran talento interpretativo que tiene.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tom Hiddleston (@tomfhiddleston)

“En esta historia estamos demostrando que Loki puede cambiar, que puede crecer”, explica el actor, y agrega: “Ha sido un regalo increíble para mí como actor. Loki es una fascinante caja de engaños infinitos, y cuando crees conocerlo, él revela algo diferente”.

Pero Tom no ha sido lo único que nos ha gustado de la serie, hay otros detalles que nos encantan y nos tienen enganchados. Aquí te decimos 5 de ellos:

-El recap rápido para ubicarnos en dónde empieza Loki

La serie trata del orden del tiempo, viajes a través de él y cambios a partir de cada decisión. Jugar con el tiempo no es sencillo y es fácil perderse como espectador si no sabes desde el principio en dónde estás parado. Por suerte, en ‘Loki’ dedican el primer episodio a explicar claramente en qué momento se encuentra el personaje y dan un contexto rápido, pero importante de su historia, lo que ha vivido hasta ese momento y su futuro que vimos en otras películas de Marvel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Loki (@officialloki)

-Sus guiños a otras historias de Marvel y a los cómics

Todo fan de Marvel sabe que cualquier cosa del MCU está relacionada con las demás, y es seguro que en cualquier serie o película encontrarás más de un easter egg que terminan conectándolo todo. Y ‘Loki’ no es la excepción, para empezar tenemos la conexión directa con WandaVision cuando hablan del Nexus. ¿Te diste cuenta?

Al explicar todo el caos que se desataría al tener varias ramificaciones en la línea del tiempo principal… no sé ustedes, pero para nosotros es la puerta para “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

Y si eres más clavado en el Universo de Marvel, seguro también viste todas las referencias a los cómics, en su mayoría números.

-Su referencia a sucesos de la vida real

Para no hacer muchos spoilers del segundo capítulo, nos centraremos en el primero, que para estas alturas muy probablemente ya viste, de todos modos son momentos o detalles que no alteran la trama de la serie.

Cuando Loki aparece secuestrando un avión, algo que vemos desde el tráiler, es la referencia a un suceso de la vida real. El 24 de noviembre de 1971, cerca de Portland, un hombre a quien nunca pudieron identificar y nombraron D.B. Cooper, secuestró un avión, robó 200 mil dólares y saltó del avión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por [𝖘𝖍𝖆𝖐𝖎𝖗𝖆𝖆] (@iraa_tom.h)

Otro ejemplo es la tarjeta que se ve en este cajón. Es la tarjeta de colección de béisbol de Honus Wagner, considerada la más cara de la historia.

-La simetría de sus tomas

Ponle pausa aleatoriamente al episodio y verás esta tendencia a tener el foco de atención en el centro. No hacen falta las palabras, mejor disfruta de las imágenes.

-La profundidad de la trama y su toque de humor.

¿Realmente somos libres?, ¿tomamos nuestras propias decisiones y forjamos nuestro propio destino como queremos? TVA llega para romper la confianza que Loki siempre tuvo en las seis películas en las que apareció, y de paso para dejarnos pensando sobre estas cuestiones de existencialismo.

Por suerte, el tema se aligera con el gran y natural sentido del humor que tiene, en donde Owen Wilson juega una parte fundamental al hacer una gran dupla con Tom Hiddleston.

“Espero que sientan que todo aquello que aman de Marvel y de Loki está ahí. Que hemos creado algo brillante, colorido y espectacular, que contiene luces y sombras, profundidad y humor. Hemos creado personajes interesantes y nuevos mundos en los que las personas enfrentan desafíos físicos y emocionales que los ponen a prueba”, expresó Tom Hiddleston en conferencia de prensa.

Y a ti, ¿qué es lo que más te ha gustado de ‘Loki’?