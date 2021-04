5 cosas que aprendimos de ‘Raya y el último dragón’

Después de su estreno a principios de marzo a través de Premier Access, por fin este viernes se estrenó en Disney Plus ‘Raya y el último dragón’ de forma gratuita para los suscriptores de la plataforma.

La cinta cuenta la historia de Raya, una joven que busca las piezas de una gema que mantenía al mundo a salvo y que se rompió por la codicia de la humanidad después de que traicionan su confianza y la de su padre. En su viaje en busca de la gema y del último dragón que conoció a través de una leyenda, Raya se encontrará con Sisu, la única dragona que no se convirtió en piedra y que formó la gema en un principio para salvar a la humanidad.

Ahora, con su personalidad muy peculiar, Sisu ayudará a Raya a volver a confiar en los demás, y con ayuda de amigos que se van uniendo en el camino, juntos intentarán salvar al mundo y traer de vuelta a las personas que han perdido a consecuencia de los Drunn, seres oscuros que regresaron al mundo cuando la gema se rompió.

Además de ser la primera cinta de Disney hecha 100% en home office debido a la pandemia, ‘Raya y el último dragón’ ha logrado conmover a cientos de espectadores por la forma en la que habla sobre la confianza, la unidad, el perdón y el trabajo en equipo. Por eso aquí te dejamos 5 cosas que podemos aprender de esta hermosa película.

1.- La confianza en los demás es lo más importante cuando se quieren lograr cosas grandes.

Lo más importante en esta cinta es la confianza en los demás y el poder tan grande que uno adquiere cuando los demás confían en ti. No siempre es sencillo confiar en otros, mucho menos después de que te han traicionado, pero darte la oportunidad de hacerlo te ayuda a madurar, ser una mejor persona y lograr mejores cosas con ayuda de los demás.

2.- Las personas se pueden equivocar, pero siempre tendrán la opción de cambiar y hacer lo correcto.

Todos somos humanos y nos podemos equivocar. Claro que hay de errores a ERRORES, pero siempre existe la oportunidad de cambiar las cosas y ser mejores personas si decidimos enmendar lo malo que hemos hecho y decidimos hacer lo correcto dejando de lado el miedo, la codicia, la vanidad, el orgullo y las malas influencias.

3.- A veces sólo tienes que dar el primer paso.

La mejor manera de lograr un cambio es predicar con el ejemplo. El primer paso siempre será el más difícil, y no todos son lo suficientemente valientes para dejar de lado el orgullo y atreverse a darlo. Los problemas, en tu familia, con tu pareja, con amigos o con compañeros de trabajo, siempre son de dos o más personas, para resolverlos es importante que uno de los involucrados se atreva a dar ese primer paso.

4.- Las apariencias engañan.

Un niño autosuficiente y capitán de un bote que en realidad extraña a su familia y quiere compañía, una tierna bebé resulta ser una experimentada ladrona y un hombre de apariencia ruda termina siendo el más observador y protector. Así son los personajes de esta cinta, que a primera vista nos dan la impresión de ser de una manera, pero cuando los conocemos un poco más nos sorprendemos con todo lo que tienen por ofrecer. Por eso es importante no juzgar a las personas sólo por su apariencia o por la primera impresión que nos dan.

5.- El trabajo en equipo siempre será más poderoso que el trabajo de uno solo.

Si trabajas duro puedes llegar muy lejos, pero si trabajas duro con personas en las que puedas depositar tu confianza, apoyarte, aprender y todos ponen de su parte y de su habilidad para beneficio de todos, no sólo podrás llegar muy lejos, sino que además podrás disfrutar aún más del camino y formar una hermandad para toda la vida. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos si el mundo trabajara unido?

Sin duda una cinta que no te puedes perder. Pues además de tener una buena historia con un mensaje con el que todos nos podemos identificar, cuenta con escenas de acción, escenas emotivas, escenas llenas de fantasía y paisajes hermosos inspirados en el sudeste Asiático, y, para quienes no gustan tanto de las películas en donde se la pasan cantando cada cinco minutos, en esta cinta sólo hay una pequeña escena en donde uno de los personajes canta y lo hace como parte de una tradición.

Prepara tus palomitas y disfruta de ‘Raya y el último dragón’, el primer largometraje de Disney codirigido por un mexicano: Carlos López Estrada.