5 cosas que podemos aprender de la segunda temporada de ‘Madre sólo hay dos’

El pasado 24 de diciembre se estrenó la segunda temporada de ‘Madre sólo hay dos’, protagonizada por Ludwika Paleta y Paulina Goto. Desde entonces la serie ha logrado posicionarse rápidamente en la lista de lo más visto en Netflix, manteniéndose en el primer lugar desde principios de esta semana.

La primera temporada tuvo tanto éxito que la plataforma no tardó en anunciar que habría una segunda entrega, lo cual era bastante obvio por la manera en la que terminó el noveno episodio, el cual nos dejó con muchas dudas respecto al futuro de los personajes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ludwika Paleta (@ludwika_paleta)

¿De qué va ‘Madre sólo hay dos’?

Para hacer una recapitulación rápida, ‘Madre sólo hay dos’ cuenta la historia de Ana y Mariana, dos mujeres bastante diferentes entre sí. Por un lado Ana es una exitosa empresaria con un matrimonio “perfecto”, dos hijos, y en la espera de su tercer bebé; por otra lado está Mariana, una estudiante que queda embarazada sin haberlo planeado, tiene dudas sobre su preferencia sexual y tiene problemas económicos.

La vida de ambas cambia para siempre cuando en el hospital intercambian a sus bebés por accidente cuando nacen. Un par de semanas después les informan sobre este error y tienen que intercambiar a quienes creyeron que era su bebé, pero ya es demasiado tarde, pues ambas se han encariñado. Así que depsués de pensarlo deciden vivir juntas y cuidar ambas de las dos bebés.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paulina Goto (@paulinagoto)

Peeeero, el trato se termina cuando Mariana le confiesa a Ana que se ha enamorado de ella, Ana se entera que su esposo le puso el cuerno con la mamá de Mariana, y además tiene que someterse a un estudio porque hay sospechas de que puede tener cáncer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Muy Netflix (@muynetflix)

La segunda temporada de ‘Madre sólo hay dos’

En la segunda temporada veremos si Ana y Mariana logran arreglar sus diferencias para seguir cuidando a las bebés juntas, qué pasará con el matrimonio de Ana, cuál es el resulatdo del estudio que se hizo, cómo Mariana tratará de entender sus sentimientos y poner su vida en orden, y además entrará un nuevo personaje en juego.

Con la dosis de drama y humor que la caracteriza, la serie regresa con varios mensajes de los que podemos aprender bastante. Y es por eso que aquí te mencionamos los más importantes:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Muy Netflix (@muynetflix)

1.-El orgullo complica las cosas

Ana quería ver a su otra bebé, pero quería mantener su orgullo y tuvo que recurrir a terceros para verla a escondidas en lugar de hablar directamente con Mariana. Lo cual por supuesto trajo problemas.

2.-Todos necesitamos una red de apoyo

Algo muy importante que ha destacado esta segunda temporada, es la importancia de contar con una red de apoyo y aprender a aceptar la ayuda. Tanto de nuestros familiares como nuestros amigos y las personas que nos aprecian. De la misma manera en la que es importante ayudar a crear redes de apoyo para las personas que nos importan. Aprender a escuchar e impulsar sin juzgar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Muy Netflix (@muynetflix)

3.-La igualdad de género en el ámbito profesional es un tema por el que se debe luchar

Es un tema que podemos ver principalmente en Ana, quien siempre ha luchado contra el sistema machista que existe en su empresa para poder llegar al puesto en el que está, incluso cuando ha tenido que trabajar el doble para ser escuchada, lo cual afecta las otras facetas de su vida. Por suerte, en la serie también podemos ver cómo al unirse con otras mujeres talentosas y hombres que realmente apoyan a las mujeres, logra seguir adelante con su vida profesional.

4.-Es importante ordenar nuestras prioridades

¿Familia o trabajo? Aunque se puede tener ambas cosas, es importante que cada persona aprenda a ordenar sus prioridades para dedicarle más tiempo y esfuerzo a lo que es más importante para ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ludwika Paleta (@ludwika_paleta)

5.-Se vale tomar distancia para volverse a encontrar

No todo el tiempo podemos ser la mujer perfecta, positiva o ingeniosa. Se vale derrumbarse y se vale no saber hacia dónde queremos ir. Es saludable darnos un descanso y tomar distancia para ordenar nuestros pensamientos y sentimientos. Lo importante es no quedarse estancada en ese lugar, sino tomar fuerzas para seguir adelante a nuestro ritmo y bajo nuestras propias condiciones.

El empoderamiento femenino en ‘Madre sólo hay dos’

Platicamos con las protagonistas de ‘Madre solo hay dos’, y aquí te dejamos todo lo que nos contaron: