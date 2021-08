5 enseñanzas que podemos sacar de ‘The Kissing Booth 3’

El pasado miércoles 11 de agosto se estrenó Kissing Booth 3, la tercera y última parte de la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Beth Reekles. Y aunque desde entonces han surgido opiniones encontradas entre el público, la cinta deja ver momentos con los que todo aquel que ha tenido un mejor amigo, se ha enamorado alguna vez, ha dicho adiós a las personas que ama y/o ha experimentado el proceso de madurar, se puede identificar.

Cierto es que la cinta no es una obra maestra, mucho menos después de lo incómodo que pudo ser para la pareja protagónica (Joey King y Jacob Elordi) seguir grabando después de su ruptura amorosa en la vida real, porque siendo sinceros, salvo las escenas más emotivas, se ve que se esfumó la química. A pesar de eso es una chick flick juvenil a la par más o menos de lo que en su momento fueron Twilight o High School Musical. Una cinta para ver el fin de semana sin la petulante pretensión de querer encontrar el hilo negro del cine.

¿De qué va The Kissing Booth 3?

Después de graduarse y ser aceptada tanto en Harvard como en Berkeley, Elle trata de posponer lo más que puede la toma de decisión, pues no quiere dañar a Lee, pero en su corazón ya sabe que quiere ir a Harvard para estar con Noah, quien ya está planeando rentar un departamento fuera del campus para vivir juntos.

Elle toma la decisión de ir a Harvard, y para hacer el proceso menos difícil para Lee le promete que tendrán el último verano juntos más inolvidable de sus vidas, ya que los padres de Noah y Lee quieren vender la casa de la playa en donde los tres protagonistas pasaron cada verano de su infancia; estos se ofrecen a cuidar la casa mientras llega un comprador, y junto a Rachel se van a vivir el verano juntos.

Elle encuentra la lista de ‘cosas por hacer antes de ir a la universidad’ que ella y Lee hicieron cuando eran chicos, y deciden cumplir cada uno de los puntos. Sin embargo, las cosas se salen de control cuando Elle trata de quedar bien con todos y su relación con Noah comienza a resquebrajarse.



Lo que podemos aprender de The Kissing Booth 3

-Aprender a decir NO

Todos los problemas de Elle se desarrollan por no saber decir que no. En su lucha por quedar bien con las personas que le importan y procurar lo mejor para ellas se llena de tareas y actividades que obviamente comienzan a empalmarse y una a una se vienen abajo. No puedes quedar bien con todos al mismo tiempo, además de que esto se vuelve desgastante y muy malo para tu salud mental.

-Aprende a ponerte como prioridad

Y no, no es un comportamiento egoísta, es aprender a quererte y conocerte. Al final del día la única persona que estará contigo toda la vida eres tú misma, así que es mejor que comiences a saber qué es lo que te gusta, lo que te motiva y cuáles son los planes que tienes para TU vida sin que estos dependan de alguien.

Está bien compartir el camino con amigos, familia, y otras personas, pero hasta que no aprendes a darte tu lugar y cuidar de ti misma, no podrás cuidar de nadie más.

-El final feliz no siempre (casi nunca) es como en los cuentos de hadas

El final feliz que nos han vendido los cuentos de hadas, con frecuencia no ocurre. La vida es dura y a veces también monótona, las relaciones de pareja no siempre estarán al tope del enamoramiento y tendrán problemas que superar, tendrán que luchar y a veces también aprender a identificar cuándo es momento de dejar de hacerlo. A pesar de eso existen otros finales también felices en donde la protagonista cumple sus sueños, madura y después de aprender a quererse puede dejar la puerta abierta al amor de otra persona que quizá no estaba en sus planes, o tal vez a la persona que siempre fue la indicada, pero no era el momento. Lo que nos lleva a…

-Lo que está destinado para ti, será

Aferrarse a algo que no está funcionando pese a todos tus esfuerzos sólo te hace daño a ti y a las personas involucradas, recuerda que el mundo da muchas vueltas y lo que es para ti, será en el momento adecuado sin que tengas que esforzarte de más para retenerlo. Ten un poco más de confianza en cómo funcionan las cosas más allá de tus manos. En este caso Elle y Noah se reencuentran y se dan una nueva oportunidad a pesar del tiempo.

-Disfruta cada momento de tu vida

La vida no es tan larga como crees, en un abrir y cerrar de ojos pasó tu infancia, tu adolescencia y así le ocurrirá a cada etapa de tu vida. Crecer y madurar no siempre es fácil, de hecho, muchos adultos todavía no lo logran. Hay muchas cosas que tienes que dejar atrás mientras vas creciendo y tomas decisiones que marcan el rumbo de tu vida, por eso lo mejor que puedes hacer es disfrutar al máximo del presente y construir recuerdos y amistades que pese al tiempo y la distancia duren para toda la vida.