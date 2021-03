5 razones por las que debes ver ‘Raya y el último dragón’

Este viernes se estrenó en salas de cine y en Disney Plus ‘Raya y el último dragón’, una producción que se ha ganado calificaciones positivas por parte de la crítica y que llega en el momento justo para poner en perspectiva temas como la unión, la confianza en uno mismo -y en los demás-, la perseverancia y la lealtad.

La cinta tiene un costo adicional de 329 pesos en México del 5 al 19 de marzo a través de Premier Access, en donde la podrás ver de forma ilimitada (mientras tengas suscripción a Disney Plus) e incluso descargarla en la app para poder disfrutar de ella sin necesidad de estar conectado a internet. Por suerte para muchos, esta película no será de paga de forma permanente, pues a partir del 23 de abril se podrá ver sin costo adicional en la plataforma de Disney Plus. Aquí puedes conseguirla.

‘Raya y el último dragón’ es una de esas cintas en las que sí vale la pena invertir tanto tiempo como dinero. Aquí te dejamos algunas razones por las que definitivamente no te la puedes perder.

1. Es la primera película que tiene como protagonista a una princesa del sudeste asiático. Y además no es una princesa convencional. Siguiendo con el empoderamiento femenino que Disney le ha dado a sus princesas, como a Mérida, Elsa o Mulán, Raya se presenta como una mujer con sangre de realeza que ante todo es una guerrera que busca salvar al mundo.

2. ‘Raya y el último dragón’ es la primera película animada de Disney codirigida por un cineasta mexicano. Carlos López Estrada fue el encargado de dirigir esta cinta al lado de Don Hall (director de Moana y Grandes héroes), algo que sin duda abre nuevas puertas de oportunidades para todos los cineastas mexicanos y latinos.

3. Una animación de lujo. Aunque esta película es la primera entrega de Disney que se trabajó vía remota por la pandemia, cuenta con detalles increíbles en la animación que te enamorarán en cada secuencia.

4. Todos nos podemos identificar. La historia de ‘Raya y el último dragón’ comenzó a trabajarse desde 2018; sin embargo, es increíble lo acertada que resulta justo en este momento por el que pasa la humanidad, pues la cinta plantea un mundo dividido en donde los peores enemigos de los humanos son… otros humanos. A lo largo de la película se hace énfasis en el poder de la unión y la confianza.

5. Danna Paola es la encargada de darle voz a Raya. Aunque no es su primer trabajo en doblaje, esta vez podrás escuchar una voz nueva, más trabajada y con experiencia. Además interpreta el tema principal en español de la película.

En EstiloDF platicamos con Danna sobre su experiencia en esta nueva cinta de Disney, aquí te dejamos todo lo que nos contó:

«Raya y el último dragón» es una cinta que no te puedes perder. ¿Listo para verla?