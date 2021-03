5 razones por las que Keanu Reeves es el mejor ser humano del mundo

Keanu Reeves se hizo famoso por sus papeles en películas como ‘Matrix’, ‘Máxima Velocidad’ y ‘John Wick’. Pero más allá de su gran talento en la actuación, ha demostrado ser una persona ejemplar fuera de la pantalla grande, por eso muchos lo han catalogado como el «hombre perfecto’».

Para empezar, Reeves ha sido aplaudido en varias ocasiones por ser un caballero con sus fanáticas y compañeras. También es amable, humilde, ayuda a personas de bajos recursos, y se mantiene guapo a sus 56 años de edad.

La lista de sus virtudes como ser humano es larga. Vale la pena recordarlas en este recuento que verás a continuación.

En medio del rodaje de la película ‘Bill & Ted’, Keanu Reeves fue sorprendido por sus fanáticos con un cartel que decía: “¡Eres impresionante!”. Fue entonces que salió del carro y decidió dejar su firma como muestra de agradecimiento.

So yesterday this sign was out on a lawn on the way to set. Keanu jumped out of the car and did this. pic.twitter.com/OI1bQJ1nfy

— Ed Solomon (@ed_solomon) July 18, 2019