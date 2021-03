A 15 años de su estreno, Miley Cyrus le dedica una carta a Hannah Montana

Hoy se cumplen 15 años de que se estrenó Hannah Montana, una serie original de Disney Channel que se convirtió en todo un éxito a nivel internacional y un impulso que le dio a Miley Cyrus la oportunidad de llevar su carrera a la cima.

Con 4 temporadas y 102 episodios, la historia de una chica que trata de llevar lo mejor de dos mundos conquistó a toda una generación, llenando estadios y haciendo sold out en cada uno de los conciertos que formaron parte de una gira que se desprendió de esta serie.

Muchas cosas han pasado en la vida de los artistas que trabajaron en este proyecto. Y hoy Miley Cyrus, la protagonista de la serie, decidió hacer un viaje en el tiempo al escribir una emotiva carta para este personaje que aún sigue marcando su trayectoria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hannah Montana (@hannahmontana)

“Hola, Hannah. Ha pasado un tiempo, 15 años para ser exacta. Desde la primera vez que deslicé esos flequillos rubios sobre mi frente en el mejor intento por ocultar mi identidad, y me puse esa bata rosa de felpa con un HM deslumbrando sobre el corazón. Yo no sabía en ese entonces… que es en donde vivirías para siempre. No sólo en el mío, sino en el de miles de personas alrededor del mundo. Aunque eres considerada como un álter ego, en realidad hubo un tiempo en mi vida en donde tuviste más de mi identidad en tu guante que yo en mis manos desnudas. Tuvimos un intercambio equitativo en el que tú me diste una cantidad superlativa de fama a cambio del anonimato que yo te podía dar. Pero mucho ha cambiado desde entonces.

Fuiste como un cohete que me llevó a la Luna y nunca me trajo de regreso. No podría haberme imaginado cuando me grababa cantando ‘I love rock and roll’ en la pared blanca de la cocina de las amigas de mi mamá en Nashville, TN, que el nombre escrito en letras estilo marquesina en la parte delantera de un primer borrador del guión, haría realidad mis sueños más locos”.

Miley no sólo recuerda los momentos felices que compartió con su personaje, sino relata que también en los malos momentos han estado juntas.

“Tú y yo hemos pasado por todo esto juntas, amiga. Hemos compartido muchas primeras veces, muchas despedidas, muchas subidas, bajadas, lágrimas y sonrisas. Perdí a mi Pappy, el papá de mi papá mientras grabábamos un episodio de la temporada 1. Él quería aguantar lo suficiente para llegar a la premier el 24 de marzo. Murió el 28 de febrero, pero alcanzó a ver el comercial que salió durante High School Musical, y dijo que había sido uno de los momentos en los que más orgulloso se había sentido en su vida. Mi corazón estaba roto, pero completo al saber que su nombre aparecería al lado del de mi papá en cada crédito”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miley Cyrus (@mileycyrus)

En la carta Miley recuerda un momento vergonzoso que pasó en aquella época.

“Me enamoré por primera vez en esos años. Empecé vergonzosamente mi periodo en un par de pantalones blancos, el día en el que un chico lindo fue a un cast y tomaríamos el lunch juntos. En lugar de eso pasé la hora del lunch en el baño con mi mamá, llorando y pidiendo otros pantalones. Gané muchos amigos durante esos 6 años en el set. Emily Osment, Mitchel Musso, Jason Earles se convirtieron en mi familia. Los veía más que a mi familia real…”.

La cantante también agradece a su mamá por haberla apoyado siempre y llevarla a castings y clases de actuación. Y por último menciona que Hannah siempre estará en su vida.

“El último día en 2011. Nunca lo olvidaré. Fue agridulce saber que te dejaría a ti (una gran parte de mí) detrás, en el Stage 9, que es donde digo que crecí cuando me preguntan. Ese era mi hogar. El episodio final fue bien titulado ‘Whenever I go’. A menudo la canción final de la sensación pop adolescente. El primer verso dice: ‘Todo está a punto de cambiar, un capítulo que termina, pero las historias recién comienzan. Una página está cambiando para todos’. Y luego en coro dice: ‘Podremos estar separadas, pero espero que siempre sepas que estarás conmigo a donde quiera que vaya’. Hannah, espero que me escuches y creas que esas palabras son ciertas. Tienes todo mi amor y gratitud. Vivir la vida a través de ti durante esos 6 años fue un honor. Estoy en deuda no sólo contigo, sino con todas las personas que creyeron en mí desde el principio. Todos ustedes tienen mi más leal y profundo agradecimiento hasta el final. Con toda sinceridad les digo, ¡GRACIAS!

No pasa un día en el que olvide de dónde vengo. Un edificio en Burbank, California, con un cuarto lleno de gente con el poder de realizar mi destino. Y lo hicieron. Me dieron a ti. El mejor regalo que una niña puede pedir. Te amo, Hannah Montana.

Por siempre, Miley”.