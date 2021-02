Ahora sí, Marvel revela el nombre oficial de la tercera entrega de Spider-Man

Luego de que ayer por la noche Zendaya, Tom Holland y Jacob Batalon confundieran a todos los fans de Marvel al publicar títulos diferentes para la tercera entrega de Spider-Man, Marvel por fin ha revelado el nombre oficial a través de un divertido video en donde se ve a los tres actores cuestionando el porqué siempre les esconden detalles así.

Tom: Nos dieron un nombre falso de nuevo.

Zendaya: De nuevo

Jacob: No me sorprende

Tom: No entiendo por qué siguen haciendo eso.

Jacob: ¿No entiendes? Siento que es un poco obvio que es porque tú haces spoilers.

Zendaya: Sí, eso es lo tuyo.

Tom: Yo no hago spoilers. Díganme una cosa que en realidad haya spoileado.

Zendaya: El título de la última película.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marvel Entertainment (@marvel)

Anteriormente Zendaya, Tom y Jacob habían dado a conocer el título de la cinta a través de sus redes sociales. Los tres, como mencionamos, eran diferentes.

Esto, además de crear una confusión entre los seguidores del superhéroe, volvió a levantar expectativas sobre el tan anhelado Multiverso que se quiere ver en la próxima cinta de Spider-Man. Sin embargo, la esperanza de que Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecieran en esta nueva película, cada vez es menor después de que Tom Holland desmintiera este rumor en una entrevista para Esquire.

«No, no, no aparecerán en esta película. A menos que me hayan ocultado una información tan enorme, aunque creo que es un secreto demasiado grande para que me lo oculten. Pero de momento, no. Spider-Man 3 será una continuación de las películas de Spider-Man que hemos estado haciendo».

A pesar de esto, recordemos que Marvel es experto en jugar con las teorías que surgen alrededor de sus series y películas, por lo que aún podría caber la posibilidad de ver alguna referencia al Multiverso. Además, ésta no sería la primera vez que ocultan información a Tom Holland, pues recordemos que para evitar que diera spoilers sobre el destino de Tony Stark en Avengers: Endgame, le hicieron creer que estaban filmando una boda cuando en realidad era el funeral de Tony.

¿Crees que esta vez nos esté diciendo la verdad? De momento ya salió el “primer acto” de Marvel para anunciar el título. Ahora sólo nos queda ver el tráiler y esperar a que en diciembre salga la película.