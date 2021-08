Alexander Ludwig nos platica todo sobre su nueva serie, ‘Heels’

Este domingo 15 de agosto se estrenó ‘Heels’, la nueva serie de Starzplay protagonizada por Stephen Amell y Alexander Ludwig, que tiene como tema central la lucha libre y lo que diversos hombres y mujeres deben pasar para poder alcanzar sus sueños en este deporte.

La serie está ambientada en una comunidad muy unida de Georgia, y se centra en la pelea de dos hermanos que compiten por el legado de su difunto padre. En el ring alguien debe jugar al tipo bueno, “la cara” del espectáculo, y alguien debe jugar a su némesis, el talón de Aquiles. Pero en el mundo real esos personajes pueden ser difíciles de cumplir, o difíciles de dejar atrás.

“Yo interpreto a Ace Spade, la estrella de rock de la familia y el hermano del personaje interpretado por Stephen Amell, Jack Spade. Él es la gallina de los huevos de oro que logrará salir del pueblo en el que vive. Es un luchador impresionante, pero muy dentro de sí es un desastre de grandes proporciones y un niño que todavía está intentando salir de la gran sombra oscura de su fallecido padre. Es un personaje muy complicado y explosivo. Honestamente he querido interpretarlo toda mi vida. Él es uno de esos personajes que no podía dejar pasar”, nos contó Alexander Ludwig en entrevista.

Además de admitir que tiene mucho más en común con su personaje de lo que se podría apreciar a simple vista. “También fui un desastre total en un punto de mi vida. Ciertamente extraje mis experiencias con el abuso de sustancias y el alcoholismo en el pasado. Traigo esto a este personaje con bastante frecuencia. Es este sentimiento de no ser digno y tratar de estar a la altura de las expectativas de los demás. Creo que todavía está tratando de encontrarse a sí mismo y ver qué tipo de hombre quiere ser”.

‘Heels’ ha sido escrita y creada por el guionista y productor ejecutivo Michael Waldron, creador de ‘Loki’ y ‘Doctor Strange In The Multiverse of Madness’, y Mike O’Malley creador de “Shameless» y «Survivor’s Remorse». Es un drama familiar que se centra en las emociones de los personajes en su vida diaria, y para Ludwig es uno de los proyectos que más le han emocionado en su carrera, pues asegura que incluso si no sabes nada de lucha libre, la serie podrá conectar contigo.

Un reto físico para Alexander Ludwig

Para interpretar este personaje, el actor de 29 años tuvo que entrenar con Chavo Guerrero, quien proviene de una familia de luchadores famosa y reconocida en Los Ángeles, varios meses antes de que llegara el Covid; después se tomaron un descanso por la pandemia y cuando se retomaron las actividades construyeron un gimnasio en Atlanta, en donde entrenaban con luchadores profesionales y aficionados.

“Estaba aprendiendo de todo, desde realizar diferentes acrobacias y movimientos hasta dar la vuelta al tensor superior. Todas estas cosas tenía que ponerlas en práctica como actor. Por supuesto, los directores y todos estaban realmente preocupados por eso, pero yo dije: ‘Chicos, no se puede poner precio al hecho de que si un luchador ve esto y ve que el actor hizo estas cosas, pensará: ‘Vaya, los respeto, realmente se esforzaron’. Eso es lo que quería”.

El reto emocional

“Ace es uno de los personajes más complejos, si no es que el más complejo. Te encanta amarlo y te encanta odiarlo. Es uno de esos tipos con los que nunca se sabe qué lado de él vas a ver porque es muy explosivo. Para ser fiel a esa actuación tuve que sumergirme muy profundo y asegurarme de hacer mi trabajo. Usé cosas de mi vida con las que puedo relacionarme y aplicar a Ace. Pero fue necesario un gran examen de conciencia, sin duda, y en ocasiones volver a ponerme en algunos lugares bastante oscuros”.

Más que lucha libre

Alexander Ludwig asegura que ‘Heels’ no es sólo una serie de lucha libre, pues en ella se abordan todos los temas de actualidad y controversias. “Es acerca de la raza, de género, de la familia, de abuso de sustancias, de narración… realmente tiene algo para todos y espero que sea recibido de esa manera”.

Además nos confesó que gracias a esta serie ha surgido una gran amistad entre él y Stephen Amell, una hermandad que se dio de manera natural desde el primer momento, y conforme pasaban tiempo juntos ese vínculo se fue reforzando, algo que les ayudó a grabar las secuencias en el ring.

“Tuvimos una escena al final de la temporada en la que, sin contarte mucho, fue la secuencia más salvaje que he grabado. Recuerdo que me volví a él y dije: ‘Hombre, esto realmente va a doler, pero tenemos que hacerlo’, y fue como ‘vamos, hagámoslo’. Especialmente en el ring puedes saber si realmente algo está pasando o no. Tener ese tipo de confianza en otra persona requiere un vínculo real. Y eso es algo de la lucha libre que es muy interesante, se trata de confianza”.

Alexander Ludwig es amante de los deportes, practica esquí y paracaidismo, aun así asegura que no podría ser luchador profesional fuera de la pantalla. “Para hacerlo de por vida tienes que ser cierto tipo de persona y suena como un trabajo muy doloroso”.