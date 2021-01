Amazon Prime Video: Todas las series y películas que llegan en enero

De la misma manera en que Netflix y Disney+, las dos plataformas de streaming más poderosas en Latinoamérica, Amazon Prime Video ha anunciado los estrenos para este mes.

Conócelos a continuación en esta lista:

The Assistant

¿Cuándo? 7 de enero

Jane recién egresó de la universidad y acaba de conseguir el trabajo de sus sueños como la joven asistente de un poderoso magnate del entretenimiento. Su día consiste en preparar café, abastecer de papel a la fotocopiadora, ordenar almuerzos, reservar viajes, contestar mensajes, etcétera. Pero la rutina pone en evidencia el abuso que permea todos los aspectos de su jornada laboral. Esto orilla a Jane a mantenerse firme, pero con esto descubrirá la verdadera profundidad del sistema al que entró.

Herself

¿Cuándo? 8 de enero

Sandra es una madre soltera que escapa de su relación abusiva con sus dos hijas jóvenes, sólo para encontrarse atrapada en un hogar temporal. Después de meses de lucha toma inspiración de uno de los cuentos de su hija y se dispone a construir un hogar por sí misma. Sandra encuentra ayuda de muchas personas, y mientras el pasado regresa en forma de su posesiva ex pareja, ¿podrá Sandra reconstruir su vida?

Escuela para seductores

¿Cuándo? 11 de enero

Después de pasar de soltero a #LordFriendzone, Raúl decide convertirse en un maestro de la seducción. Pero después de un desafortunado encuentro con su pasado, descubrirá que solamente hay una regla para encontrar el amor verdadero: ser tú mismo.

American Gods: Temporada 3

¿Cuándo? 15 de enero

Por fin regresa American Gods con su tercera temporada, continuando con la historia épica de una guerra inevitable entre los Viejos Dioses de la mitología y nuestros Nuevos Dioses de la tecnología. Ricky Whittle es el ex convicto Shadow Moon, un hombre que está al servicio del misterioso Mr. Wednesday, interpretado por Ian McShane, quien descubre que hay algo más detrás de su carismático y poco confiable jefe, el dios nórdico Odín.

En la temporada 3, Shadow rechaza furiosamente su aparente destino y se instala en el idílico pueblo nevado de Lakeside, Wisconsin, para seguir su propio camino, guiado por los dioses de sus antepasados, los Orishas. Sin embargo, pronto descubrirá que las tranquilas aguas de este pueblo son profundas, oscuras y sangrientas, y que no puedes simplemente rechazar ser un dios. La única opción que tienes es qué tipo de dios quieres ser.

One Night in Miami

En una noche increíble en 1964, cuatro iconos del deporte, la música y el activismo se unen para celebrar uno de los resultados más inesperados en la historia del boxeo. Cuando Cassius Clay, quien pronto sería conocido como Muhammad Ali, derrota al campeón Sonny Liston en el Miami Convention Hall, Clay inmortalizó el evento con tres de sus amigos: Malcolm X, Sam Cooke y Jim Brown. One Night in Miami está basada en la obra del mismo nombre y es una historia de ficción inspirada en la noche histórica en la que estas cuatro figuras formidables pasaron tiempo juntos. Más de 40 años después sus conversaciones sobre la justicia racial, religión y responsabilidad personal resuenan todavía.

Brahms: The Boy II

Después de un incidente terrible, Liza y su esposo Sean dejan la ciudad de Londres para proteger a su hijo Jude. Así llegan a la mansión Heelshire sin tener conocimiento de los escalofriantes acontecimientos que ocurrieron ahí en el pasado. Con el paso del tiempo, Jude comienza a volverse amigo de un muñeco de porcelana que encontraron en las afueras la propiedad, llamado Brahms.

De brutas, nada: Temporada 2

¿Cuándo? 27 de enero

La segunda temporada retoma las aventuras de Cristina (Tessa Ia), quien después de haber sufrido una gran decepción antes de casarse, encuentra a su roomie, Alejandro (Christian Vázquez), quien mintió para llegar a su vida y ahora se da cuenta que todas las acciones tienen consecuencias. Está de vuelta Marimar Vega como Esther, haciéndole la vida más difícil a Alejandro; José Pablo Minor como Rodrigo, en la continua búsqueda del amor; Diana Bovio como Graciela, y Julián Román como Guillermo, el esposo de Graciela, quienes intentan reavivar la llama del romance, además de Carolina Ramírez como Hannah, quien puede dar muy buenas razones para disfrutar de la soltería.

Evangelion: 1.11 – You Are (Not) Alone

En esta nueva versión de la legendaria serie, el mundo se encuentra amenazado por entidades aparentemente monstruosas conocidas como “ángeles”. NERV es una organización fundada para contrarrestar esta amenaza, y la responsabilidad de proteger a la tierra recae en sus jóvenes pilotos Shinji y Rei. ¿Cuál es la verdadera meta de NERV?

Evangelion: 2.22 – You Can (Not) Advance

Bajo los constantes ataques de parte de los “ángeles”, NERV introduce a dos nuevos pilotos: a la misteriosa Makinami Mari Illustrious y a la intensa Asuka Langley Shikinami. Paralelo a esto, Gendo Ikari y SEELE siguen adelante con el proyecto secreto que involucra a ambos, a Shinji y a Rei.

Evangelion: 3.33 – You Can (Not) Redo

¿Cuándo? 28 de enero

Catorce años han transcurrido desde que sucedió el tercer impacto. La mayor parte del mundo ha cambiado excepto por Shinji Ikari, quien despierta sin haber envejecido en un nuevo y extraño entorno. Misato Katsuragi ha formado un grupo separado de NERV. En el cuartel de NERV, Shinji conoce a Kaworu, y mientras comienzan a desarrollar una amistad, la verdadera misión de la organización sale a la luz. La lucha aún no termina, pero la batalla más difícil será entre los humanos y los antiguos aliados.

The Roads Not Taken

¿Cuándo? 29 de enero

Esta historia ocurre durante un día en la vida de Leo (Javier Bardem) y su hija Molly (Elle Fanning). Al tiempo de que ambos recorren la ciudad de Nueva York, el viaje de Leo adquiere una cualidad alucinante mientras flota por vidas alternas que pudo haber tenido, dejando a Molly con la encomienda de encarar su propio camino mientras considera su futuro.

Dragged Across Concrete

¿Cuándo? 29 de enero

Dos policías, un veterano (Mel Gibson) y su joven y volátil compañero (Vince Vaughn), son suspendidos después de que un video de sus fuertes métodos sale a la luz. Sin dinero y sin opciones, ambos descenderán al inframundo criminal y encontrarán algo más allá de lo que buscan.

En el corredor de la muerte: Temporada 1

Enero 27 de 1994. Los cuerpos de un hombre y dos modelos de 25 años son hallados en el hogar del dueño de un club nocturno. La policía encuentra una cámara que ha captado el asesinato y decide compartir el rostro de uno de los atacantes. Tres semanas más tarde, en una estación de policía en otro lugar, un oficial cree que reconoce a uno de los asesinos: Pablo Ibar, un español que ha sido arrestado recientemente por un robo menor. Aunque Pablo jura ser inocente y que nada de la evidencia apunta a que haya sido él, es sentenciado a muerte. Ésta es la historia de un hombre que lucha por probar su inocencia, y una familia que nunca se da por vencida.

Greenland

¿Cuándo? 29 de enero

Una familia lucha por sobrevivir después de enterarse que un cometa aniquilará el planeta. Gerard Butler y Morena Baccarin protagonizan este peligroso viaje para salvar sus vidas, durante el cual se encuentran con lo mejor y peor de la humanidad en una carrera en contra del apocalipsis mundial.

