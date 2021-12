‘Amor sin barreras’, el musical con el que Steven Spielberg se reinventa

Este fin de semana llega a las salas de cine ‘Amor sin barreras’, una adaptación cinematográfica del icónico musical de Broadway de 1957, dirigida por el legendario Steven Spielberg.

Y es que después de ver películas como ‘Volver al futuro’, ‘La lista de Schindler’ o ‘E.T.’, este musical ha llegado a sorprendernos con una nueva cara del director que nos deja ver una sensibilidad distinta a la que habíamos podido apreciar en todos estos años de trayectoria que ha tenido Spielberg.

“Esta película es probablemente la más osada de mi carrera. ‘Amor sin barreras’ es muy posiblemente el musical más extraordinario que se haya escrito, y todos nosotros somos conscientes de eso” declaró el cineasta en un comunicado de prensa.

Algo que en definitiva lo coloca nuevamente bajo el reflector de Hollywood, pues no hay nada que se agradezca más que un cineastas que sale de su zona de confort para experimentar nuevos géneros y contar historias que de manera personal lo han cautivado, pues varias veces ha declarado en entrevistas, que esta es una película con la que ha soñado desde la infancia.

¿De qué va ‘Amor sin barreras’?

Concebida para brillar en Broadway con la música de Leonard Brtnstein y la letra de Stephen Sondheim, ‘Amor sin barreras’ cuenta la clásica historia de amor en Nueva York en la época de los cincuenta. Se sitúa específicamente en el West Side, en donde María (Rachel Zegler) y Tony (Ansel Elgort) se enamoran, pero son de mundos opuestos que han permanecido en continuo enfrentamiento.

Por un lado María es de una familia con raíces de Puerto Rico, mientras que Tony es el clásico estadounidense de ascendencia europea. En Wes Side dominan los Sharks y los Jets, dos pandillas en constante competencia por el territorio y que buscan cualquier excusa para pelear. Tony es un antiguo miembro de los Jets, mientras que María es la hermana del líder de los Sharks.

La historia refleja la pasión, ferocidad y amor de la juventud. Y aunque se sitúa en los años 50, nos podemos seguir conectando con ella gracias a la chispa desafiante y soñadora de sus personajes.

“Lo maravilloso de esta historia es que, no importa cuánto cambie el mundo que nos rodea, las lecciones y conocimientos que nos ofrece no cambian. Es una historia que ha cautivado al público durante décadas porque no es solo una historia de amor, sino también un trabajo culturalmente significativo con una premisa central, que el amor trasciende los prejuicios y la intolerancia, que no ha perdido su relevancia con el tiempo” explicó el director.

3 Razones por las que no te la puedes perder

-Es protagonizada por Ansel Elgort y Rachel Zegler, quienes le agregan un toque único lleno de química a la pareja principal.

-Además del talento de Steven Spielberg, ‘Amor sin barreras’ cuenta con gran talento como parte del crew.

Justin Peck, el ganador de un premio Tony® se encargó de las coreografías; el director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y ganador de un premio GRAMMY®, Gustavo Dudamel, dirigió la grabación de la banda sonora.

Por su parte, el compositor y director nominado a los Óscar® David Newman organizó la partitura de la película; la compositora ganadora de un Tony® Jeanine Tesori supervisó al elenco en las voces; y el supervisor de música nominado a los premios Grammy® Matt Sullivan es productor ejecutivo.

-Es un musical clásico que todos debemos ver al menos una vez en la vida.